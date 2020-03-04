آخرها كورونا.. أخطر الفيروسات التي لا تزال موجودة إلى الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل موجة الذعر والهلع التي يعيشها العالم عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره بدول عدة حول العالم، وسط تصاعد النداءات المطالبة بالتزام كافة التدابير الوقائية على أمل الحد من انتشاره وإيجاد طرق تساهم في علاجه أو إيقافه، نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز أنواع الفيروسات المميتة التي لا تزال موجودة:

فيروس إنفلونزا الطيور H5N1

كان أول ظهور له عام 1997، وقد تسبب في البدايات في وفاة ما يقرب من 20 شخصا في هونغ كونغ. لكن بمقارنته بباقي الفيروسات، يمكن القول إن عدد الوفيات الناجمة عنه يعتبر قليلا بصورة نسبية. وما يجعل هذا الفيروس مميتا للغاية هو أن معظم البشر يعانون من نقص في مناعتهم.

فيروس إيبولا

يصنف على أنه واحد من أشرس أنواع الفيروسات المميتة منذ الطاعون الدبلي (الموت الأسود). ومع هذا، فلا يزال يشكل الفيروس خطورة شديدة، وها هو يحصد حياة أعداد كبيرة من الأشخاص كل عام. ويعد هذا الفيروس من النوع شديد العدوى، ويكثر وجوده بالمناطق الاستوائية في دول مختلفة بإفريقيا.

فيروس داء الكلب

انتشر بكافة قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وتعتبر الكلاب هي مصادر وناقلات الفيروس، وتأتي 99% من عمليات انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر عن طريق عضات الكلاب. ولحسن الحظ أنه يمكن منع ذلك الفيروس باستخدام أحد اللقاحات، ويشترط القانون الفيدرالي الأمريكي ضرورة تطعيم جميع الكلاب قبل أن تقوم أي عائلة من العائلات بتربيتها في المنزل.

فيروس الحصبة

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ليس مجرد فيروس فحسب، بل إن تأثيراته دائما ما تكون مقززة وقبيحة، وهو بالفعل واحد من أشرس أنواع الفيروسات المميتة على وجه الأرض، وأغلب ضحاياه من الأطفال دون سن الخامسة، رغم وجود لقاح يمكن أن يمنعه.

فيروس ماربورغ

يعتبر الفيروس الأكثر فتكا في العالم لأنه يأخذ الإشارات من الفيروس الشقيق "الإيبولا"، ما ينتج عنه حدوث نزيف هائل يعقبه الموت ببطء وبشكل مؤلم.

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

يعد الفيروس الأكثر فتكا في العالم هو الآخر، كما يتميز بأن لديه أعلى مستوى من العدوى، وهناك بيانات تشير إلى أنه تسبب في وفاة ما يقرب من 1.1 مليون شخص في 2015 فقط، فضلا عن أن هناك أكثر من 36.7 مليون شخص مصابين بهذا الفيروس القاتل في الوقت الحالي.

فيروس الجمرة الخبيثة

يظهر على هيئة عدة أشكال، كلها مميتة، وهذا خبر سيئ في حد ذاته، لكن الأسوأ هو أن الإنسان يكون معرضا للإصابة به عبر نقاط دخول مختلفة، مثل الجرح المكشوف، الاستنشاق، الحقن أو البلع. والخبر الجيد في المقابل هو أنه عدوى بكتيرية، وليس فيروسية، لذا يمكن معالجته بالمضادات الحيوية.