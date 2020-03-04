شكرا لقرائتكم خبر عن "السيطرة على الأمراض" الأمريكية لكبار السن: ابقوا بالمنزل وتجنبوا الاتصال مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرا إلى المواطنين كبار السن، وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بالبقاء فى المنزل وتجنب التفاعل الشخصى قدر الإمكان.

من جانبها قالت الدكتورة نانسى ميسونير، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، إن كبار السن معرضون للخطر بسبب أعمارهم وظروفهم الصحية، التى تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات أكثر خطورة عن الأشخاص الأصحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مسئولو الصحة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع من 6 يوم الاثنين إلى 9 حالات يوم الثلاثاء، كلهم فى واشنطن.

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ونصحت الدكتور ميسونير كبار السن ضرورة الحفاظ على "المسافة الاجتماعية" ويقيدون تفاعلاتهم الشخصية لمنعهم من الإصابة بالفيروس، ومع ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 110 حالة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض، أن الولايات المتحدة ربما تعاني أخيرًا من "انتشار الفيروس".

وفى جميع أنحاء العالم أصيب أكثر من 92000 شخص وتوفى أكثر من 3100، بينما في الولايات المتحدة أصيب 120 شخصًا بالفيروس.

رد فعل المواطنين الأمريكيين فى التعامل مع كورونا

ووفقا لتقرير موقع جريدة "ديلى ميل" أون لاين، أظهر استطلاع جديد لـ YouGov أن غالبية الأمريكيين يتخذون إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا للاستطلاع، يقوم معظم الأمريكيين بتحسين مستوى النظافة الشخصية، وتجنب الأماكن المزدحمة ويمتنعون عن لمس أكبر عدد ممكن من الأشياء في الأماكن العامة، كما شجع مسؤولو الصحة ضرورة غسل الأيدي، وتجنب الأماكن المزدحمة لكبار السن

وأظهر الاستطلاع أن ثلث الأمريكيين غير واثقين من أن وكالات الصحة الفيدرالية والولائية يمكن أن تستجيب لتفشى الفيروس فى الولايات المتحدة.