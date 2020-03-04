شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحميك الزبادى والعسل من الإصابة بالفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالرغبة في الغثيان؟.. هل تشعر بالكأبة والرغبة الملحة في الجلوس بمفردك في الغرفة دون النظر للأخريين؟..هل تشعر بتعب غير مبرر؟.. هل تشعر بالذعر والخوف من الإصابة بالفيروسات المنتشرة؟.. إذا يمكنك علاج نفسك بالطعام، نعم بالطعام الذي يساهم بشكل كبير في تحسن حالاتك النفسية والعضوية.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " foodeatsafe"، بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها في حالة شعور بالإعياء والتعب والخوف من الفيروسات، ومنها:

-شوربة الدجاج

حساء الدجاج أفضل طعام يمكنك تناوله عندما لا تشعر بالتعب ، كما أنها من الأطعمة التي تقلل فرص إصابتك بالفيروسات المنتشرة، لأنها مصدر للفيتامينات والمعادن والبروتين اللازم عندما تكون مريضًا، فهي مضادة للفيروسات والالتهابات.

-الموز والتفاح

الموز والتفاح من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فعند تعرضك للإصابة بالإسهال أو القيء فعليك تناوله هذا النوع من الفواكه، لأنه يمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها خلال هذه الفترة.

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- شوربة الخضروات

تناول شوربة الخضروات تعد من الخيارات الغذائية الجيدة التي تحميك من الإصابة بالأمراض والفيروسات، وفهي غني بالعديد من الفيتامينات الهامة والمعادن.

-الثوم

الثوم يعد من الأطعمة الهامة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المضادة للبكتريا والفطريات والفيروسات، ولذا عليك وضعه كثيرا في الطعام.

-العسل

العسل يعد من الحيل الغذائية الهامة لك ولصحتك، فهو مضادات قوي للفيروسات، ولذا عليك أخذ ملعقة يوميا منه.

-الزبادي

الزبادي له بعض الفوائد الصحية الممتازة، لأنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، ولذا تناوله يوقيك من الإصابة بمشاكل في الحلق، أو حدوث مشاكل في بكتريا الأمعاء، ولذا عليك تناوله يوميا.