شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت مسافر بالطيارة.. إزاى تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار الفيروس التاجي كورونا، الذي تسبب في الشعور بحالة شديدة من الرعب والخوف حول العالم، أصبح السفر بالطائرة من الأمور المزعجة والمخيفة لدى الكثيرين، وخاصة الأشخاص الذين يتطلب عليهم كثرة التنقل والسفر بسبب العمل، وهذا الأمر يتسبب في سهولة انتشار فيروس كورونا في حالة عدم اتباع النصائح الصحية لتجنب انتقاله، والتي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " businessinsider".

وأوضح التقرير المنشور، أنه من الصعب الانتقال لمقعد آخر أو تغيره وخاصة إذا كان الشخص الذي يجاورك يعاني من أعراض الانفلونزا أو حامل لفيروس كورونا، وأنت في هذه الحالة تكون مجبرا على الجلوس على المقعد حتى نهاية الرحلة.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي يجب عليك القيام بها أثناء السفر علي الطائرة لحمايتك من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-في ظل وجود حجر صحي في جميع مطارات العالم، فهذا الأمر يساعد في تجنب المسافرين المرضى، كما يجب التأكد من حصول المسافرين علي اللقاحات الخاصة بالسفر، وخاصة لقاح الانفلونزا الذي أكد بعض الدراسات أنه يقلل فرص الإصابة بالأمراض المعدية، وينصح أيضا يتجنب سفر الأشخاص الذين يعانون من أمراض تفسية.

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-أكد التقرير، علي ضرورة غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون فهو إجراء وقائي يقلل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولذا بعد الدخول من بوابة المطار والدخول للطائرة، مع ضرورة تجنب لمس الأنف والعين حتي لا تنتقل الفيروسات.

-التعقيم الذاتي للطائرة يعد من مهام شركات الطيران، ولكن في حالة عدم التعقيم فعليك تنظيم المقعد الخاص بك بالمناديل المطهرة لتعقيم المقعد الخاص بك، ويمكنك أيضا تعقيم المقاعد المجاورة لك.

-من أهم النصائح هي تجنب دخول الحمام أي المراحيض الخاصة بالطائرة، لأنها تعد بوابة مليئة بالجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وتسهل عملية انتقال الفيروس، ولكن في حالة الاضطرار لدخول الحمام فعليك غسيل اليدين جيدا وتطهير المقعد بعد الرجوع .

-الإكثار من تناول الماء، بالإضافة إلي المشروبات المسئولة عن رفع الجهاز المناعي كالينسون والنعناع، المضاف المحلي بالعسل الأبيض.