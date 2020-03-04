نظام غذائي مضاد للشيخوخة بلا أمراض

يساعد تناول الوجبات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة على مكافحة الشيخوخة والوقاية من الإصابة بالأمراض. وينصح العديد من خبراء التغذية باتباع قائمة محددة من الوجبات الغذائية وفقا لنظام معين من أجل العيش طويلا مع التمتع بصحة جيدة ونشاط وحيوية، بحسب ما أفاد الموقع الصحي “ويب ميد”.

وفي ما يلي لائحة بأهم الأطعمة التي تساعد على الحماية من الشيخوخة والأمراض:

1 الخضراوات والفواكه الملونة

يوجد بجسم الإنسان جذور حرة هي عبارة عن جزيئات صغيرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا السليمة. ويمكن أن تتسبب تلك الجذور في الإصابة بأمراض معينة، مثل السرطان وتسريع بلوغ مرحلة الشيخوخة وما يصاحبها من متاعب وأمراض. ولكن يستطيع الإنسان التصدي لها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تتوافر في الخضراوات والفواكه الملونة. يوصي الخبراء بتناول من خمس إلى تسع حصص من الخضراوات والفواكه يوميا.

2. التوت

يعد التوت من أهم المصادر المضادة للأكسدة. ويساعد في الوقاية من السرطان وبعض أمراض المخ.

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ويمكن الحصول على الفوائد المتعددة عبر تناوله سواء طازجا أو مجمدا على مدار السنة يوميا أو خمس مرات أسبوعيا.

3.زيت الزيتون

يمتاز زيت الزيتون بقائمة طويلة من المزايا والفوائد الصحية، وعلى رأسها خصائصه كمضاد للالتهابات وللأكسدة في آن واحد.

ووفقا للعديد من الدراسات العلمية يساعد زيت الزيتون على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ما يعني حماية الشرايين والأوعية الدموية.