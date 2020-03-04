شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تبقى نشيط ومركز طول اليوم.. تعرف على نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوعية الطعام والمشروبات التي نقوم بتناولها في يومنا تعد هي الحل الجيد في الحصول علي يوم مليء بالنشاط والحيوية، نعم هذا أكده التقرير المنشور عبر موقع "the healthy" أن نوعية الطعام والمشروبات التي نقوم بتناولها طوال اليوم توثر علي طاقتنا ونشاطنا طوال اليوم.

ولذا قدم التقرير المنشور، بعض الأطعمة المشروبات التي يمكنك تناولها، وأشياء نقوم بها تساعد في شعورك بالنشاط والحيوية، والبعض الأخر الذي نقوم بتناولها والإسراف فيها ويساعدنا في الإصابة بالكسل، ومنها:

-الإفراط في تناول القهوة، فإذا قمت بالإفراط في تناولها لتبدأ يومك ، فقد تقود نفسك إلى طريق منخفض الطاقة وزيادة الشعور بالكسل، فوجدت بعد الأبحاث أن تناول جرعات قليلة من الكافيين يمدك بالنشاط بدلا من الإسراف فيها.

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-إذا كنت ترغب في تنشيط الجسم، وترغب في تناول مادة الكافيين، فعليك تناول الشاي حيث كشفت إحدى الدراسات أن شرب الشاي طوال اليوم يحسن اليقظة والأداء ويقلل من رغبتك في النوم.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين تعد من الحيل الجيدة والتي تساهم بشكل كبير في زيادة تركيزك ونشاطك، ولذا عليك تناول الفول، البيض، المكسرات، في الصباح للشعور بالنشاط والطاقة.

-أكد التقرير، أن تناول الأعشاب كالينسون والنعناع، يعد من الأمور الجيدة والتي تمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية الهامة له، وأيضا يقلل من رغبتك في النوم ولكن دون الإسراف فيها حتي لا ينقلب الموضوع ضد.

- تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، فهي أطعمة لها دور كبير في حمايتك من الإصابة بالأمراض، وتزيد من نشاط الجسم والحيوي، وذلك نتيجة لما تحتويه من عناصر هامة وإمداد الدم بالأكسجين الذي يحتاجه، ولذا يمكنك تناول اللحوم الحمراء، أو البنجر، الكبدة، وعصير البرتقال، والعديد من الأطعمة الأخرى الهامة.