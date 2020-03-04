شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو فيروس الإيبولا وهل هو المرض الغامض في إثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر أصيب بها الإثيوبيون بعد ظهور مرض غامض يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في تعرضهم للوفاة، وهذا المرض الغامض أعراضه تشبه فيروس الإيبولا ولذا يقدم الخليج 365 كل شيء يخص هذا الفيروس وفقًا لموقع "webmed".

ما هو فيروس الإيبولا؟

هو فيروس قاتل، ظهر في خريف 2014 بغرب أفريقيا وخاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، وتسبب في وفاة 11000 شخص.

وهذا الفيروس يتسبب في حدوث نزيف داخلي وخارجي للجسم، مع ارتفاع في حرارة الجسم، وتم اكتشاف بروتين متواجد علي سطح الفيروس هو المسئول عن حدوث نزيف في الجسم، وتكون فترة حضانة الفيروس من يومان إلى ثلاثة أسابيع.

كيف ينتقل فيروس الايبولا؟

هو فيروس لا ينتقل من خلال الهواء، بل عند لمسح الأسطح أو الأشياء الحاملة له، مثل:

-في حالة السفر لأماكن منتشر فيها الفيروس ولمس أي سطح عليه الفيروس تزداد فرص الإصابة.

-لمس الحيوانات المتواجدة في الأماكن بها الفيروس.

-تناول الأطعمة المتواجد بها الفيروس.

-التعامل مع الشخص المصاب بشكل مباشر.

-استخدام الأشياء الشخصية للشخص الحامل للفيروس.

-العاملون في مجال الرعاية الطبية يصبحون أكثر عرضة للإصابة وأيضًا للعدوي.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا؟

هناك بعض الأعراض التي تشير إلي الإصابة بفيروس الإيبولا، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

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-الشعور بالصداع الشديد.

-الإصابة بالإسهال.

-التعرض لألم شديد في المعدة.

-الإصابة بالتهاب في الحلق.

-الشعور بألم في العضلات.

-ظهور احمرار في العينين والرغبة في الحكة.

-السعال الشديد.

-التعرض لطفح جلدي.

-الإصابة بالغثيان.

-الإصابة بفشل كلوي.

-التعرض لصعوبة في التنفس وبلع الطعام أو المشروبات.

-في الحالات المتأخرة يتعرض الشخص للإصابة بالتقي الدم، ونزيف دم من العين.

كيف يمكن تشخيص فيروس الإيبولا وما هوالعلاج؟

في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها يجب عزل المصاب، وإبلاغ الطبيب الذي يقوم بإجراء بعض الفحوصات للتأكد من الإصابة وهي ELISA أو فحوصات PCR. ، وعند التأكد من الإصابة يقوم المريض بأخذ مصل مناعي ومضادات للفيروسات.