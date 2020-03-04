من الصين.. وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل إصابات فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، من مقر السفارة المصرية بالصين، بيانا محدثا بشأن حالات الكورونا التي يتم الاشتباه بها بجمهورية مصر العربية ونتائج التحليل، حتى الإثنين 2 مارس/آذار.

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وأعلنت زايد عن إجراء تحاليل لـ1447 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين اللذين تم الإعلان عنهما مسبقا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه لم تثبت إيجابية أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.