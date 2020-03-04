شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.. أهمها الفحص المنتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون والمستقيم من أكثر الأمراض التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه يمكن الوقاية منه باتباع مجموعة من الطرق البسيطة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم هو ورم خبيث في بطانة الأمعاء الغليظة، يُعد هذا أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، ولكنه يمكن علاجه أيضًا عندما يتم اكتشافه مبكرًا.

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

فحوصات منتظمة للقولون

يجب عمل فحص منتظم للقولون مثل: المنظار، بدءًا من سن 50 عامًا، حيث يزداد خطر سرطان القولون والمستقيم في هذا العمر، وإذا كان سرطان القولون والمستقيم أو الاورام الحميدة السابقة ظهرت في عائلتك ، فتحدث مع طبيبك حول بدء عمل فحوصات في وقت أبكر من المتوسط.

ومنظار القولون المنتظم يمنع غالبية سرطانات القولون والمستقيم ويمنع تحول أي ورم حميد إلى خبيث.

انتبه لطعامك

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تناول المزيد من الفواكه والخضروات والخبز والحبوب الكاملة والحبوب والمكسرات، إنها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويمكن أن تساعدك في الحصول على وظيفة صحية في الأمعاء مع الحد من اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون أو المعالجة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

إنقاص الوزن

تحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI) بانتظام، حيث يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

ممارسة الرياضة

مارس التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل لمدة خمسة أيام في الأسبوع،هذا سيساعدك على الحفاظ على وزن صحي ويقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

توقف عن شرب الكحول

الكحول، عامل خطر يزيد الإصابة بالسرطان بشكل عام.