شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الثدى أهمها تغيرات فى الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى يعتبر العدو الشرس الذي يهاجم النساء في جميع الأعمار وخاصة بعد بلوغ 30 عامًا فما فوق، وفي مراحله المبكرة، عادة ما يكون لسرطان الثدي أي أعراض لكن مع نمو الورم، قد تلاحظ هذه العلامات، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي “webMD”:

1. تورم في صدرك أو الإبط

ورم في الثدي أو الإبط لا يختفي بعد الدورة الشهرية، وهذا هو في كثير من الأحيان أول أعراض سرطان الثدي، حيث أن الكتل المرتبطة بسرطان الثدي عادة ما تكون غير مؤلمة، على الرغم من أن بعضها قد يسبب ألما شديدا، لكن عادة ما تكون الكتل مرئية على تصوير الماموجرام قبل وقت طويل من رؤيتها أو الشعور بها.

2. تورم في الإبط أو الترقوة أو الثدي

قد يعني تورم الإبط أو عظمة الترقوة أن سرطان الثدي قد انتشر إلى العقد اللمفاوية في تلك المنطقة، وقد يحدث هذا التورم قبل أن تشعر بتورم، لذلك أخبر طبيبك إذا لاحظت ذلك.

والتورم في الصدر قد يشير إلى وجود نوع عدواني من السرطان يسمى سرطان الثدي الالتهابي.

3. ألم أو حنان في صدرك

على الرغم من أن الكتل تكون عادة غير مؤلمة، إلا أن الألم أو الحنان يمكن أن يكون علامة على سرطان الثدي.

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4. منطقة مسطحة على صدرك

قد يكون هذا ورمًا لا يمكنك رؤيته أو الشعور به.

5. التغييرات فى شكل الثدي

قد تلاحظ اختلافًا في حجم محيط الثدى أو محيطه أو نسيجه أو درجة حرارته، ويمكن أن يكون السطح المحمر والحفر مثل جلد برتقالي علامة على سرطان الثدي المتقدم.

6. تغيير في الحلمة

يمكن أن يحدث حرق وحكة وتطوير القروح في الحلمة.

7. تصريف الحلمة

قد تلاحظ إفرازات غير عادية من حلمتك، وقد تكون واضحة، أو دمويًا، أو لونًا آخر، عادة ما يكون سببها حالات حميدة، ولكن قد يكون بسبب السرطان أيضًا.

8. منطقة تشبه الرخام تحت الجلد

سوف تشعر هذه المنطقة بأنها مختلفة عن أي جزء آخر من الثديين.

يصاب أحد الثديين أو كليهما بتورم أو ألم غير طبيعي لا يختفي أو يبدو غير طبيعي، والسبب غالبًا ما يكون شيئًا غير السرطان، لكن على الطبيب التحقق منه

لديك تورم الغدد الليمفاوية في الإبطين، حيث يمكن أن يكون أي تورم من السرطان .

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