شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركم عديدة منها مضاد للالتهاب وحماية من مرض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم من أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، حتى أنه كان يستخدم في الطب الشعبى، وهو غنى بالمواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي لها تأثير قوى في مقاومة الأمراض، وكذلك احتوائه على مادة الكركمين ذات القيمة العالية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكركم، وفقاً لموقع " everydayhealth".



فوائد الكركم

فوائد الكركم

الكركم مضاد للالتهابات

تعود معظم قوة الكركم المضادة للالتهابات إلى مادة الكركمين، وقد يكون الكركمين أكثر فعالية في علاج الالتهابات من الأدوية الشائعة لمكافحة الالتهابات، وفقا لدراسة سابقة.

بما أن الالتهاب المزمن يساهم في العديد من الأمراض المزمنة، فقد يساعد الكركمين في علاج حالات مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس والتهاب المفاصل.

يحمي من أمراض القلب

أظهرت دراسة سابقة أن الكركمين قد يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، أو صحة الغشاء الرقيق الذي يغطي داخل القلب والأوعية الدموية، يلعب هذا الغشاء دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، كما قد يساعد الكركمين على الحماية من فقدان الوظيفة المرتبط بالعمر ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة أخرى أن الكركمين كان بنفس القدر من الفعالية في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

يمنع ويساعد في علاج السرطان

نظرًا لأن الالتهاب يرتبط بنمو الورم، فقد تلعب المركبات المضادة للالتهابات مثل الكركمين دورًا في علاج ومنع مجموعة متنوعة من أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والبروستاتا والثدي وسرطان المعدة.

تشير البحوث التي أجريت على الفئران إلى أن الكركمين قد يساعد في إبطاء انتشار الخلايا السرطانية وقد يمنع الأورام من التكوّن في المقام الأول، قد يفعل ذلك بعدة طرق ، بما في ذلك تعطيل تكوين الخلايا السرطانية في مراحل مختلفة من دورة الخلية، والتدخل في مسارات إشارات الخلية ، وحتى التسبب في موت تلك الخلايا السرطانية.

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يساعد على تخفيف أعراض هشاشة العظام

بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات، قد يكون الكركمين خيارًا آمنًا وفعالًا للعلاج طويل الأجل للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

قد يساعد في علاج أو منع مرض السكري

وفقًا للدراسات، قد يساعد الكركمين في علاج مرض السكري والوقاية منه ، بالإضافة إلى الاضطرابات المرتبطة به مثل اعتلال الكلية السكري (يُسمى أيضًا مرض الكلى السكري) ، والذي يصيب الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني.

وفي الوقت نفسه ، قد يساعد الكركمين في منع مرض السكري من خلال خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، ويحسن العديد من العوامل التي تسهم في الإصابة بمرض السكري ، بما في ذلك مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم.

يساعد على تأخير أو منع مرض الزهايمر

الكركم قد يحمي عقلك من الأمراض التنكسية الشائعة مثل مرض الزهايمرعن طريق زيادة مستويات عامل التغذية العصبية المشتق في الدماغ (BDNF) ، وهو بروتين موجود في الدماغ والنخاع الشوكي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وكذلك تنظيم الاتصال بين الخلايا العصبية ، وهو أمر مهم للتعلم والذاكرة.

علاج الاكتئاب

مثل مرض الزهايمر، يرتبط الاكتئاب أيضًا بانخفاض مستويات هرمون BDNFبفضل قدرة الكركم على زيادة مستويات BDNF ، فإنه يعمل كمضاد فعال للاكتئاب.