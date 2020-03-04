اسباب مختلفة لظهور الدم فى السائل المنوى

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أسباب ظهور الدم في السائل المنوى
1:وجود عدوى والتهابات في القنوات التي تنتج السائل المنوى مما تؤثر عليه وتسبب ظهور الدم.
2:التهابات شديدة في البروستاتا ينتج عنها ظهور دم في السائل المنوى.
3:قد يكون دم السائل المنوى نتيجة التعرض لإجراءات طبية .
4: التعرض لحادث أو صدمات اثرت على الأعضاء التناسلية مثل كسر الحوض أو إصابة الخصيتين مما سبب ظهور الدم في السائل المنوى.
5:وجود أورام سرطانية في الجهاز التناسلى اثرت على السائل المنوى وسببت ظهور الدم.
6:ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والشديد قد يؤثر على السائل المنوى.
7:أمراض الأوعية الدموية.
1: صعوبة شديدة في تفريغ المثانة.
2: ألم شديد عند التبول.
3: القذف المؤلم.
4: تورم في الأعضاء التناسلية.
5: ارتفاع في درجة الحرارة.
6: ألم شديد أسفل الظهر.
يجب زيارة الطبيب فورا عند ظهور الدم في السائل المنوى حيث انه يعيق الانجاب ولا بد من علاج السبب الرئيسى له وذلك حسب حالة المريض .
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