صحة ورشاقة

اسباب مختلفة لظهور الدم فى السائل المنوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب مختلفة لظهور الدم فى السائل المنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المشاكل التي يتعرض لها الرجال وتسبب لهم الذعر والتوتر، وخصوصا إذا كانت متعلقة بالإنجاب والخصوبة، ومن أشهر هذه المشاكل "ظهور دم في السائل المنوى"، حيث تظهر بشكل مفاجئ، وحسب ما ذكره موقع  medicinenet فأن هناك أسباب مختلفة لظهور الدم في السائل المنوى وهى:

أسباب ظهور الدم في السائل المنوى

1:وجود عدوى والتهابات في القنوات التي تنتج السائل المنوى مما تؤثر عليه وتسبب ظهور الدم.

2:التهابات شديدة في البروستاتا ينتج عنها ظهور دم في السائل المنوى.

3:قد يكون دم السائل المنوى نتيجة التعرض لإجراءات طبية .

4: التعرض لحادث أو صدمات اثرت على الأعضاء التناسلية مثل كسر الحوض أو إصابة الخصيتين مما سبب ظهور الدم في السائل المنوى.

5:وجود أورام سرطانية في الجهاز التناسلى اثرت على السائل المنوى  وسببت ظهور الدم.

6:ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والشديد قد يؤثر على السائل المنوى.

7:أمراض الأوعية الدموية.

Advertisements
أعراض مصاحبه لظهور دم في السائل المنوىمع ظهور الدم في السائل المنوى يصاحبه بعض الأعراض الأخرى ومنها:

1: صعوبة شديدة في تفريغ المثانة.

2: ألم شديد عند التبول.

3: القذف المؤلم.

4: تورم في الأعضاء التناسلية.

5: ارتفاع في درجة الحرارة.

6: ألم شديد أسفل الظهر.

 

يجب زيارة الطبيب فورا عند ظهور الدم في السائل المنوى حيث انه يعيق الانجاب ولا بد من علاج السبب الرئيسى له وذلك حسب حالة المريض .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسباب مختلفة لظهور الدم فى السائل المنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا