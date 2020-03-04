شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة القولون العصبى.. الأعراض وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة والتعرض الدائم للإمساك أو الإسهال أو كثرة وجود الغازات أو الانتفاخ غيرالمبرر، من الأمور المنتشرة والتي يصاب بها الكثيرون، وعند البحث عن هذا الأمر يكتشف الشخص أنه مصاب بمتلازمة القولون العصبي، التي يجب التعرف على أعراضها وعوامل الخطر الخاصة بها، وأيضا اعراض التهاب القولون، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

قدم التقرير المنشور أبرز وأهم واشهر أعراض الإصابة بمتلازمة القولون العصبي التي تؤثر على 10 إلى 15 بالمائة من سكان العالم ، وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي ، ومنها:

-كثرة تراكم الغازات.

-انتفاخ البطن بدون وجود أسباب.

-الإسماك أو الإسهال.

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-ألم شديد في البطن.

وأكد التقرير، أنه يجب أن تستمر هذه الأعراض لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وخاصة إذا كنت تعاني من ألم شديد في البطن، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب لتحديد طبيعية المرض، أما أن يكون متلازمة القولون العصبي، أو مرض آخر كوجود بكتريا في الأمعاء.

أوضح التقرير، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، فيصيبن بالإمساك والانتفاخ بشكل ملحوظ عن الرجال، ولا أحد يعرف السبب في هذا الأمر غير أنهن يصبحن اكثر عرضة في مرحلة انقطاع الطمث، هذه المرحلة الحركة التي تمر بها الكثيرات، والتي تزيد من فرص إصابتهم بالأمراض المختلفة .

وأشار التقرير، أنه من عوامل الخطر أنك تصاب بألم شديد في البطن في الطفولة دون وجود تفسير له، فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي في الكبر، لافتا، أن الإكثار من تناول المضادات الحيوية تعد من أبرز الأمور التي تزيد فرص الإصابة بهذه المتلازمة، وأيضا التوتر الدائم له دور كبير في زيادة فرص الإصابة.