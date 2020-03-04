أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، أنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى استبعاد خطر احتمال تطور كورونا لوباء.
وقال في المؤتمر الصحافي اليومي للمنظمة لمتابعة تطورات فيروس كورونا، إنه جارٍ العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.
لكنه أضاف أن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتا إلى أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.
وتشير آخر حصيلة إلى أن أكثر من 3000 شخص توفوا بالوباء، فيما أصيب قرابة 90 ألفا في أنحاء العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس وفقا لمصادر رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.