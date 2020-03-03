رجيم لحرق دهون الجسم خلال أسبوعين

هدف كل امرأة الظهور بكامل أناقتها والعناية بمظهرها، ومن أول صور العناية هي التمتع بجسم مثالي خال من أية تكتلات دهنية تجعل الجسم غير متناسق، ويتوفر الكثير والعديد من الأنظمة الغذائية، ولكن رجيم اليوم الذي سوف نقدمه لك من خلال السطور التالية، آمن ومجرب، ويمكنك الاعتماد عليه لمدة أسبوعين وستلاحظين الفرق، وإنقاص ما لا يقل عن ٥ كيلوغرامات خلال تلك المدة مع ممارسة بعض التمارين الرياضية، إذا كنت تعانين من ظهور منطقة البطن والأرداف ننصحك بالاعتماد على الرجيم التالي؛ لتتمتعي بجسم رشيق.



الأسبوع الأول

اقرئي أيضاً:

رجيم لإنقاص الوزن سريعاً



اليوم الأول:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 2 لوز + 1 كوب لبن خالٍ من الدسم +1/2 ثمرة تفاح.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 طبق من سلطة تونة + 1 كوب لبن.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 80 جرام دجاج مشوي + كوب خضار.



اليوم الثاني:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + طبق شوفان متوسط الحجم.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 كينوا نباتي + 30 جرام سمك مشوي/ فطر مشوي +1 كوب لبن رائب.

وجبة العشاء 7:00 مساء، 1 حساء العدس + سلطة خضروات.



اليوم الثالث:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 1 توست القمح الكامل + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 سلطة الفول + 1 كوب لبن خالٍ من الدسم.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 1 سلطة الخضروات بالكاري + 2 خبز متوسط الحجم + 1/2 كوب فطر على البخار.



اليوم الرابع:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 2 ثمرة موز + 1 كوب عصير البرتقال.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 50 جرام دجاج مشوي + الفطر مع الأعشاب + خضار مناسب + كوب ماء جوز الهند.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 2 شريحة سمك السلمون + التوفو مع الخضار النيئة + بيضة + 1 كوب لبن.



اليوم الخامس:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 1 كوب شاي أخضر + 1 خبز الموز.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 2 خبز قمح + خضار بالكاري + 1 كوب شوربة عدس + 1 كوب لبن رائب.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 1 طبق من المأكولات البحرية + 1 قطعة شيكولاتة داكنة.



اليوم السادس:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 1 توست قمح كامل + 1/2 كوب فاصوليا + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 طبق سلطة الدجاج المشوي مع سلطة الأناناس.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 2 شريحة البيتزا النباتية + 1 كوب ماء جوز الهند.



اليوم السابع:



وجبة الفطار: أومليت البيض بالأفوكادو + 1/2 كوب زبادي خالٍ من الدسم.

وجبة الغداء: 2 أونصة القرنبيط المشوي مع 1 شريحة سمك ماكريل مشوي.

وجبة العشاء: 1 بيتزا القمح بالبيض.

اقرئي أيضا

Advertisements

رجيم البروكلي لإنقاص الوزن سريعاً



الأسبوع الثاني



اليوم الأول:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، كينوا بالخلطة + 1 كوب شاي أخضر + 4 لوز.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، سلطة البيض المسلوق مع خس وطماطم وكرنب، زيت زيتون، أعشاب، توابل.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، حساء الخيار + سمك مشوي/ توفو.



اليوم الثاني:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 1 موز + 1 كوب حليب.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، سلطة التونة «مع الخضروات وعدد قليل من الفستق + 1 كوب ماء جوز الهند.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، مرق الخضروات + طحينة + سلطة الدجاج والخضروات + قطعة واحدة من الشيكولاتة الداكنة.



اليوم الثالث:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 شطيرة مع البيض المسلوق + طماطم + أفوكادو + بذور السمسم الأسود + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، وعاء من سلطة الفواكه مع الجبن الفيتا + عصير الجرجير+ أوراق النعناع + القليل من الفلفل الأسود.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، الفاصوليا + خبز القمح + سلطة الخيار والشمندر.



اليوم الرابع:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 2 شريحة اللحم المشوي + 1/2 كوب فاصوليا + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، حساء القرنبيط المحمص + 3 أوقية من السمك المشوي.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، سلطة الخضروات + قطع الدجاج + 1 كوب حليب بالكركم.



اليوم الخامس:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 2 توست القمح.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1/2 كوب الأرز البني + 2 بيضة مسلوقة مع الكاري + 1 كوب الخضروات المقلية + 1 كوب زبادي.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، طبق المعكرونة مع كرات اللحم + 1 كوب لبن.



اليوم السادس:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 2 بيضة مسلوقة + 1 كوب عصير البرتقال + 4 لوز.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 وعاء سلطة فواكه.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، 1 شوربة دجاج مع الخضروات.



اليوم السابع:



وجبة الفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً، 1 كوب شوفان + 1 كوب شاي أخضر + 2 لوز.

وجبة الغداء 12:30 مساءً، 1 وعاء من السلطة مع 2 بيضة مسلوقة.

وجبة العشاء 7:00 مساءً، فاصوليا + شرائح الخيار + 1 كوب ماء جوز الهند.

اقرئي أيضاً:

تنحيف الجسم برجيم القهوة في 3 أيام

شاهدي أيضا