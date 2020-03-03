شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطوة تحميك وعائلتك من فيروس كورونا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بريطانيا النقاب عن خطتها القتالية (يوم القيامة) وتقديم المشورة بشأن مكافحة فيروس كورونا، بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أن السيناريو الأسوأ قد يعني إنشاء "مناطق محظورة" وإلغاء الأحداث العامة.



كيفية الوقاية من كورونا

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك: 1.اغسل يديك

اخبر جونسون البريطانيين أن أبسط طريقة يمكن للجميع المساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا هي غسل أيديهم بانتظام.

وقال: "يمكننا جميعًا أن نواصل عملنا لمكافحة هذا الفيروس، من خلال غسل أيدينا بالصابون والماء طوال الوقت مرتين.

تنصح الصحة العامة في إنجلترا بفرك كل جزء من يديك لأسفل لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التركيز على يد واحدة في المرة الواحدة.

وقالت الصحة العامة البريطانية، إن المنتجات التي تحتوي على 60% على الأقل من الكحول فعالة ضد فيروس كورونا.

وأظهرت دراسة حديثة نشرتها قاعدة بيانات كوكرين، أن غسل اليدين هو أفضل طريقة للحد من خطر الإصابة بمرض مثل فيروس كورونا، مما يقلل من الاحتمالات بنسبة 54%.



تنظيف الهاتف المحمول

2. تنظيف الهواتف المحمولة

كما حث الجمهور على تنظيف شاشات هواتفهم الذكية مرتين في اليوم بمنديل الكحول للمساعدة في مكافحة انتشار المرض.

ويقترح بيتر هول، أستاذ الصحة العامة بجامعة واترلو، على الناس تنظيف هواتفهم في الغداء، وبعد العودة إلى المنزل في المساء، لقتل الجراثيم التي يتم جمعها في العمل وأثناء التنقل.

3.حماية الأقارب المسنين

كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، ويحث الأطباء الناس على الابتعاد عن الأقارب الضعفاء إذا كانوا مرضى، وحددت خطة معركة يوم القيامة اليوم مقترحات لحث كبار السن على الابتعاد عن الأحداث العامة، مثل احتفالات شهر مايو.

وحذرت الوثيقة المؤلفة من 27 صفحة من أنها ستقدم المشورة للسلطات المحلية في التعامل مع الارتفاع المحتمل في الوفيات بين كبار السن والمرضى الضعفاء.

قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي: "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا، فأنت عرضه أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد "COVID19 ". حاول تجنب المناطق المزدحمة، أو الأماكن التي قد تتفاعل فيها مع الأشخاص المرضى.

4.طلب المشورة إذا كنت من العائدين من المناطق المتضررة

حثت الصحة العامة في إنجلترا الأشخاص العائدين إلى المملكة المتحدة من البلدان الأكثر تضرراً من فيروس كورونا على طلب المشورة الطبية، يجب على الأشخاص الذين عادوا من مقاطعة هوبى في الصين، أو مناطق الإغلاق في شمال إيطاليا، أو مناطق الرعاية الخاصة في كوريا الجنوبية منذ منتصف فبراير، البقاء في منازلهم، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين والاتصال بهيئة الصحة العامة البريطانية، حتى إذا لم تظهر عليهم أي أعراض.

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يجب على البريطانيين العائدين من أماكن أخرى من الصين، وكوريا الجنوبية، وشمال إيطاليا، أو كمبوديا، وهونج كونج، واليابان، ولاوس، وماكاو، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وفيتنام، مع ظهور أي أعراض عزل أنفسهم.

5.لا تسافر إلى المناطق المتضررة

تقدم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث حاليًا النصيحة بعدم السفر إلى مقاطعة هوبى، ومنع السفر إلى بقية البر الرئيسي للصين، باستثناء رحلات السفر الضرورية، كما تحث الناس على عدم السفر إلى دايجو بكوريا الجنوبية، وكل السفر إلى مدينة تشيونجدو.

6. اغسل الملابس جيدًا

الملابس هي طريقة أخرى لنقل الفيروسات من قبل البشر، توصي إرشادات الصحة العامة البريطانية بغسل الملابس عند درجة حرارة 60 مئوية أو 40 درجة مئوية، باستخدام مسحوق، أو منظف قائم على التبييض" يحتوى على الكلور".

يمكن أن يساعد استخدام مجفف على حرارة عالية في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة ومنعها من البقاء والتكاثر على الملابس الرطبة، ينصح الناس أيضًا بغسل أيديهم بعد التعامل مع الغسيل غير النظيف.

7.كن على بينة من الظروف الصحية الكامنة

قال وزير الصحة مات هانكوك إنه لا توجد حاجة حاليًا لإغلاق المدارس، أو إلغاء الفعاليات الرياضية والتجمعات الكبيرة الأخرى، لكن يمكن مطالبة الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية بالبقاء في المنزل، لتجنب الإصابة إذا استمر المرض في الانتشار.

كانت معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بين المصابين بمرض السكري ومشاكل القلب والجهاز التنفسي أعلى بأكثر من 10 أضعاف، من تلك التي لا توجد بها مشاكل صحية سابقة في جميع أنحاء العالم، الأشخاص الذين يضمنون تحديث لقاحاتهم، سيساعدون أيضًا في تخفيف الضغط على دائرة الصحة الوطنية.

8. استخدام أقنعة الوجه بشكل مناسب

أصبح الركاب والمتسوقون الذين يرتدون أقنعة الوجه مشهدًا شائعًا بشكل متزايد في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع انتشار فيروس كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية، نصحت الأشخاص الأصحاء ألا يرتدوا قناعًا إلا إذا كانوا يعتنون بشخص مصاب بالفيروس، إذا كان الأشخاص مرضى، فإن الأقنعة تكون فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بشكل متكرر، وإذا تم التخلص من الأقنعة بشكل صحيح.

9. تخزين المواد الغذائية اللازمة

ليست هناك حاجة لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية أو غيرها من السلع، ولكن المسعفون قد أشاروا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحفاظ على بعض الأساسيات في متناول اليد في حالة الحاجة إلى العزلة الذاتية.

وقال إيان ماكاي، عالم الفيروسات بجامعة كوينزلاند في أستراليا، إن شراء أطعمة إضافية طويلة الأمد مثل الحبوب، والمكرونة، والفواكه، والسمك المعلب، يمكن أن يساعد أولئك الذين يطلب منهم البقاء في منازلهم.

10. اتبع إرشادات الصحة العامة

قال مات هانكوك، إنه يأمل ألا يضطر إلى وضع تشريع طارئ لإلغاء الأحداث الكبيرة، وحث المدارس والشركات على اتباع النصائح الرسمية قبل أي إغلاق.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء الأحداث الجماهيرية والمدارس، كذلك يجب ألا تغلق إلا إذا كانت هناك حالة إيجابية والمدارس لديها النصيحة لإغلاقها، ربما هناك أشياء يتعين علينا القيام بها وفقًا للخط الذي لا نريده، لكننا سنحتاج إلى الصلاحيات للقيام بذلك، ومن ثم اقتراح تشريع طارئ، بالنسبة لمعظم الناس، سيتم علاج فيروس كورونا بشكل أفضل من خلال العزلة الذاتية والأدوية المضادة.

11. اعرف حقوقك

إذا كان عليك عزل نفسك في المنزل، فيجب أن يسمح لك مكان عملك باحتساب هذا الوقت إجازة مرضى مدفوعة الأجر، يمكن لصاحب العمل اختيار أن يدفع لك راتبك الكامل بينما كنت مريضاً.

12 .التنقل بأمان خلال وسائل المواصلات

على الرغم من أنها ليست نصيحة رسمية، فمن المنطقي محاولة الحفاظ على تنقلاتك آمنة وفعالة قدر الإمكان، إذا كان لديك خيار عدم استخدام وسائل النقل العام، فقد تطلب منك شركتك التفكير في ذلك، إذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام، فيجب الابتعاد الشخصي عن زملائك في وسائل النقل (إن استطعت) سيكون أمرًا معقولًا، وغسل يديك بعد خروجك منها.