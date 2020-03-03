شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيروسات بريطانى: الكلاب يمكن أن تصاب بكورونا وتنقلها للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لتقرير صحيفة ديلي ستار أونلاين، ادعى عالم الفيروسات أن الكلاب يمكن أن تصاب بفيروس كورونا وقد تكون قادرة على نقله إلى البشر.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إصابة كلب صغير طويل الشعر من هونج كونج، كأول حيوان أليف في العالم يختبر "قاتلًا إيجابيًا" للمرض القاتل التنفسى، على الرغم من عدم وجود أعراض له.

وكإجراء احترازي، أعلنت حكومة هونج كونج أنها ستعزل كل القطط والكلاب المملوكة لأصحاب مصابين لمدة 14 يومًا.

على الرغم من الأخبار ، ذكرت وزارة الزراعة في هونج كونج ومنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل على وجود حيوانات أليفة مثل القطط أو الكلاب يمكن أن تصاب بفيروس كورونا 19.

لكن عالم الفيروسات في المملكة المتحدة بجامعة لانكستر، الآن يتحدى هذا الرأي ويدعي أن الكلاب يمكن أن تحمل فيروس كورونا، وقال إنه لا ينبغي استبعاد أي شيء لأننا في منطقة مجهولة مع أحدث سلالة CoVID19.

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وفسر ذلك بأن الكلاب تحمل مستقبلات (جزيئات على سطح الخلية تسمح بدخول الفيروس) مماثلة للإنسان لفيروس السارس -2 ، وبالتالي ، يمكن إصابة الكلاب بالفيروسات التاجية،

لذا من المهم أن نفهم أين يمكن للفيروس أن يسبب المرض في الكلاب

"إذا تبين أن هذا صحيح ، فإن المعلومات المهمة التالية ذات الصلة بانتشار المرض ستكون لفهم ما إذا كانت الكلاب أو الحيوانات الأليفة الأخرى يمكنها نقل العدوى إلى البشر."

يُعتقد أن الكلب المصاب ، الذي تم اختبار نتائج إيجابية ، يخص امرأة مصابة تبلغ من العمر 60 عامًا ، ظهرت عليها أعراض في 12 فبراير واختبرت في وقت لاحق إيجابية، بينما يظل كلبها في الحجر الصحي في منشأة ميناء خاص وسيتم اختباره مرارًا للتأكد من نتائج .

وحتى الآن ، أصيب 90937 شخصًا بالـ COVID-19 ، وأغلبيتهم العظمى في الصين القارية ، مع 3،117 حالة وفاة مسجلة.

وفي أعقاب الأزمة الصحية العالمية ، بدأ بعض مالكي الحيوانات الأليفة في الصين في تركيب أقنعة صغيرة لكلابهم للوجه.