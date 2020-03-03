شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. متى يجب القلق من فيروس كورونا وما هى فرص انتقاله للجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خلال الأشهر القليلة الماضية، انتشر فيروس كورونا COVID-19 في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إصابة الناس في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وحذر الخبراء من أن كبار السن وذوو الظروف الصحية الصعبة هم الأكثر تعرضًا للوفاة من فيروس كورونا ، لكن كان هناك بعض الالتباس حول المخاطر التي تواجه النساء الحوامل .

والآن، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نصيحة لتوقع الأمهات كيفية الاصابة بالفيروس، ولكن لسوء الحظ ، يظل من غير الواضح ما إذا كانت النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس أم لا.

أوضح مركز السيطرة على الأمراض: "ليس لدينا معلومات من تقارير علمية منشورة حول مدى تعرض النساء الحوامل للـ COVID-19.

ولكن تواجه النساء الحوامل تغيرات مناعية وفسيولوجية، قد تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، بما في ذلك COVID-19.

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وقد تكون المرأة الحامل أيضًا عرضة لخطر الإصابة بأمراض أو الوفيات الخطيرة مقارنةً بالفئات الاخرى عمومًا، كما لوحظ في حالات العدوى بفيروس كورونا الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وفيروس كورونا التنفسي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) -CoV)، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، مثل الأنفلونزا أثناء الحمل. "

بناءً على هذه النتائج ، يحث مركز السيطرة على الأمراض النساء الحوامل على توخي الحذر بغسل أيديهن وتجنب الاختلاط بالمرضى.

وأضاف: "يجب على النساء الحوامل الانخراط في الإجراءات الوقائية المعتادة لتجنب العدوى، مثل غسل الأيدي في كثير من الأحيان وتجنب المرضى." مدى انتقال الفيروس للجنين

في حالة إذا كنت حاملاً وقد أصبت بالفيروس ، فمن حسن الحظ أن فرصة نقله إلى طفلك منخفضة للغاية.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض: " إذا كانت المرأة الحامل المصابة بـ COVID-19 يمكنها أن تنقل الفيروس المسبب لـ COVID-19 إلى جنينها أو حديثي الولادة بطرق مختلفة لا تزال مجهولة.

"بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم اكتشاف الفيروس في عينات من السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين أو لبن الأم."