المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إعفاءه من منصبه لأسباب صحية.

سان سلامة يطلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية

قائد ليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" خطط الجيش لما بعد التحرير



وأكد سلامة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "سعيت لعامين ونصف العام للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد؛ لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".