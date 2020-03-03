كروس يتفاعل مع إشادة لاعب الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لفتت إشادة طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري، انتباه الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الذي تفاعل معها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقام كروس بتسجيل إعجابه عبر حسابه في "تويتر" لمقطع فيديو نشره أحد الحسابات الجماهيرية لريال مدريد، لتصريحات طارق حامد لاعب الزمالك، مشيداً بقدرات تونس كروس.

التغريدة التي أعجب بها كروس تضمنت مقطع فيديو لحديث حامد عن كروس، مع ترجمته باللغة الإنجليزية.

وكان طارق حامد ظهر في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الإعلام المصرية؛ حيث أعلن تشجيعه لريال مدريد، مؤكداً إعجابه بطريقة لعب كروس، وتفضيله على الكرواتي لوكا مودريتش زميله في الفريق الملكي.

وأيضاً أكد حامد أن يحرص على مشاهدة ملخصات لتحركات وتمريرات كروس في كل مباراة للتعلم منه، وتنفيذ ما يفعله على أرض الملعب.





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وأضاف لاعب الزمالك أنه يحب مودريتش أيضاً لكن لا يحب طريقة لعبه التي تعتمد على قطع الكرة ودخول المنطقة الهجومية من العمق والمراوغة، بينما يقطع كروس الكرة ويحرص على التمرير السريع وغلق المساحات على المنافس.

ويعتبر طارق حامد (31 عاماً) إحدى الركائز الأساسية للزمالك ومنتخب مصر منذ انضمامه للفريق قادماً من سموحة المصري في عام 2014.

ولعب طارق مع الزمالك أكثر من 200 مباراة بكل البطولات، وحقق 9 ألقاب، وتم ترشيحه في الموسم المنقضي لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا بالقائمة المختصرة التي ضمت 3 لاعبين.

كروس كان قد انضم للريال في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، ويمتد عقده حتى صيف 2023، علماً بأنه شارك في 265 مباراة مع الفريق المدريدي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 68 وحقق 12 لقباً.

يذكر أن كروس (30 عاماً) شارك في 32 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.