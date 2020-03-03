روما – لايف ستايل
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رجلا ليتوانيا حجز زوجته في الحمام بسبب مخاوف من إصابتها بفيروس كورونا بعد أن قابلت امرأة صينية وصلت من إيطاليا.
واتصلت زوجة الرجل بالشرطة، التي هرعت إلى الشقة في العاصمة فيلنوس، وفقا لـ"ديلي ميل".
وقال الزوج إنه حبسها بعد "التشاور عبر الهاتف مع الأطباء"، حول كيفية تجنب الإصابة، وفقا للشرطة المحلية.
ومع ذلك، لم يُقبض عليه ولم توجه المرأة أي اتهامات ضده، حيث خضعت لاختبار في إجراء احترازي، وكانت النتيجة سلبية.
وحتى الآن، لم تبلغ ليتوانيا إلا عن حالة واحدة من المرض الفتاك، الذي يكتسح الكرة الأرضية.
وبدأت أزمة كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. وأصيب أكثر من 90 ألف مريض حول العالم، وتوفي نحو 3 آلاف مصاب.
قد يهمك أيضا:
إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا"
ارتفاع مفاجئ بعدد وفيات كورونا في الصين بعد رحيل 150 شخصًا في هوباي
كانت هذه تفاصيل خبر رجل يحبس زوجته داخل الحمام خوفا من إصابتها بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.