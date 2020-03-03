شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة بين كثرة غسيل الأسنان بالفرشاه والحماية من مرض السكر.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات يوميًا أو أكثر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 8٪ ، في حين يرتبط وجود أمراض الأسنان بزيادة خطر الإصابة بنسبة 9٪ والعديد من الأسنان المفقودة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 21٪ .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تؤكد هذه النتائج على أهمية صحة الأسنان الجيدة.

وأوضح الباحثون من مجلة الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD)، أن الالتهاب يلعب دورًا مهمًا في تطور مرض السكري ، وهي مشكلة صحية عالمية كبرى، وأمراض اللثة شائعة أيضًا بين عامة السكان، ومرض اللثة ونقص النظافة الفموية يمكن أن يثير عدوى عابرة والتهابات في أجهزة الجسم.

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وأشار الدكتور "تاي جين سونغ" من مستشفى سيول وكلية الطب بجامعة إيوها بكوريا الجنوبية أن مؤشرات أمراض اللثة ونظافة الفم قد تؤدي إلى أن تكون مرتبطة بحدوث داء السكري الجديد (بما في ذلك النوع الأول والسكري من النوع 2).

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات التي تم جمعها بين عامي 2003 و 2006 حول 188 ألف شخص من المجموعة الوطنية لنظام التأمين الصحي بكوريا الجنوبية.

ووجدت الدراسة أن 17.5 ٪ (حوالي واحد من كل ستة) من لديهم مرض اللثة، وبعد متوسط ​​متابعة 10 سنوات، تطور مرض السكري في 31455 شخص (16٪).

ولكبار السن، تم ربط تفريش الأسنان مرتين في اليوم بانخفاض خطرالإصابة بمرض السكري بنسبة 10 ٪ ،وثلاث مرات بنسبة 14 ٪، مقارنة مع أولئك الذين بالفرشاة مرة واحدة في اليوم أو لا على الإطلاق.