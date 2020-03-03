شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المهن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. الدليفرى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الخوف والرعب الذي يعيش فيه جميع دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وأخذ العديد من التدابير اللازمة لتقليل فرص الإصابة والحماية الذاتية، نشر موقع " businessinsider"، بعض المهن الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس التاجي القاتل "كورونا"، ومنها:

-العاملون في المجال الطبي، مثل الممرضات المسئولين عن الرعاية المركزة ، والممارسين العامين والمعالجين في الجهاز التنفسي وأيضا الأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضي، ومن المحتمل أن يواجه الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات أو غيرها من الأماكن الطبية للتعرض لفيروس كورونا في حالة تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، فقد أصيب أكثر من 3000 عامل في مجال الرعاية الصحية في الصين بالفيروس الجديد ، ومن المحتمل أن يحدث انتشار مماثل في الولايات المتحدة.

-رجال الإطفاء وفني الطوارئ الطبية وسائقي سيارات الإسعاف وضباط الشرطة في الخطوط الأمامية، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

-قد يواجه الأشخاص الذين يصنعون الأطعمة ويقدمونها، والذين يقومون بتسليم البضائع ، ويحتفظون بمتاجر البيع بالتجزئة والحلاقون، والمدربون الرياضيون، وصالونات التجميل، تأثيرات خطيرة من تفشي فيروس كورونا.

- مهنة التوصيل "الدليفري" وسائقين الأتوبيسات وسيارات الأجرة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وخاصة في حالة نقل الأشخاص من المطارات إلى أماكن الإقامة.