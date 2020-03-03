شكرا لقرائتكم خبر عن لا يحتاج الأصحاء لارتدائها.. الصحة العالمية توضح متى ينبغى ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعى لارتداء كمامة الوجه فى ظل انتشار فيروس كورونا إلا لبعض الحالات.

وأشار بيان منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا ينبغى على الأصحاء ارتداء الكمامة، ولكنها تستخدم فقط فى الحالات التى يشبته فى إصابتها بفيروس كورونا، أو الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس.

وشددت منظمة الصحة بأن الكمامة تكون فعالة أكثر عند استخدامها مع غسل اليدين او المعقم المحتوى على الكحول، وطريقة ارتدائها بطريقة صحيحة.

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نصائح قبل ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة نصائح قبل ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة ١. قبل ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين جيدا تحت الماء الجارى بالصابون لمدة ٢٠ ثانية.



٢. عند ارتداء الكمامة يجب التأكد من تغطية الفم والأنف وعدم وجود فراغ بينها وبين الوجه واحكامها جيدا.





٣.تحنب لمس الجزء الخارجى من الكمامة لانه يحتوى علر الفيروسات.





٤. يجب التخلص من الكمامة بمجرد ان تصبح رطبة وارتداء واحدة جديدة وغسل اليدين جيدا.





٥. لتزعها بشكل صحيح امسك الأطراف وتجنب لمس الجزء الامامى وتخلص منها فى سلة المهملات، ثم غسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية.