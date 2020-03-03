شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الطريقة الصح لتنظيف العين والأذن والأنف للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملامسة العين باليد الملوثة وتبادل الأدوات الشخصية وعدم التهوية الجيدة، جميعها من أبرز الطرق التي تنقل العدوى بسهولة وخصوصا انتقال فيروس كورونا المميت والذى انتشر في الفترة الأخيرة في دول عديدة أبرزها الصين وهى الدولة التي بدأ فيها ظهور الفيروس.

وفى ظل انتشار الفيروس يقدم الخليج 365 الطرق الصحية لتنظيف العين والانف والاذن وحمايتهم من انتقال العدوى ، وذلك حسب ما ذكره موقع combiphar

نصائح لتنظيف وحماية الأنف من العدوى

الأنف من أبرز الطرق التي ينتقل عن طريقها العدوى لذلك يجب الاهتمام بنظافتها عن طريق:

1:استخدام قطنة نظيفة وغمسها في المياه الدافئة والملح وتنظيف الأنف برفق مع غسلها جيدا بمحلول المحل، حيث يحتوى الملح على بعض الخصائص المضادة للجراثيم والالتهابات.

2: ينصح بالحافظ على مستوى الرطوبة والابتعاد عن الأماكن التي تحتوى على نسبة عالية من الغبار والأتربة والتي تسبب الحساسية الشديدة وتسبب الاختناق وانتقال العدوى.

3:من أسوء العادات التي تزيد من انتقال الفيروسات هي نزع شعر الأنف، مما يؤثر على صحة الانف ويزيد من انتقال الجراثيم والعدوى.

4:ابتعد عن خدش الأنف أو جرحها لمنع نزول الدم وانتقال العدوى من شخص لأخر.

5:اهتم بغسل يديك جيدا قبل ملامسة الأنف فقد تزيد من مخاطر انتقال العدوى.

نصائح لتنظيف وحماية الأذن من العدوى

1:ينصح بتنظيف الأذن جيد بالقطنة النظيفة واستخدام المحلول المخصص لها حسب ما يصرفه الطبيب.

2:تجنب تبادل سماعات الأذن من شخص لأخر، حيث انها تزيد من انتقال الجراثيم والعدوى وتسبب الالتهابات الشديدة.

Advertisements

3: قد يخطأ الكثيرون في تنظيف الأذن والتخلص من الشمع بها، ولكن لشمع الأن فوائد عديدة.

4: من الممكن استخدام قطعة قماشة مبللة ومرورها على الاذن من الخارج لمنع التقاط العدوى والفيروس.

5:لا بد من تجفيف الأذنين جيدا بعد تنظيفهم وذلك لعدم انتشار الفيروسات.

نصائح لتنظيف وحماية العين من العدوى

1:من أهم الخطوات التي تساعد في حماية العين من العدوى هي غسل اليدين جيدا بالمياه والصابون المطهر مع عدم ملامسة العين باليدين.

2:استخدام قطنة مبللة بالمياه الدافئة وتمريرها على العين والجفون، وتنظيف العين جيدا.

3:استخدام قطرة معقمة للعين دائما ولكن تحت اشراف الطبيب.

4: ينصح بارتداء نظارة شمس طبية للوقاية من انتقال الفيروس للعين عن طريق الجو.

5:استخدام غسول العين تحت اشراف الطبيب.