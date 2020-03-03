افضل حيل تذويب الدهون بطريقة المضغ

من المعروف ان افضل طرق تذويب الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة تقوم على اتباع حمية صحية ونظام غذائي متوازن والتوقف عن تناول الكثير من الدهون والسكريات مع ممارسة الرياضة بانتظام. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الحيل التي أثبتت فعاليتها علمياً ومنها تناول الطعام ببطء. فهذا يساعد، بحسب الدراسات، على الشعور بالشبع لوقت طويل.

طريقة المضغ لتذويب الدهون



من اجل تذويب الدهون وخسارة الوزن بطريقة صحية يجب الانتباه الى سرعة مضغ الطعام. فمن الافضل فعل هذا ببطء من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة.

1 يجب الحرص على ان تستغرق كل وجبة مدة لا تقل عن 20 الى 30 دقيقة. فقد اشارت الدراسات الى ان هذا يدفع الى تناول كمية قليلة من الطعام ويساعد على الشعور بالشبع خلال مدة قصيرة جداً.

2 ينصح بتناول القليل من الطعام ثم وضع الشوكة والسكين جانباً من اجل المضغ بشكل جيد قبل تناول كمية اضافية.



3الافضل تناول الطعام برفقة اشخاص آخرين فهذا يساعد على عدم الاكل بسرعة ايضاً.

4 من الضروري الحرص على تناول لقيمات صغيرة لأن هذا يسمح بتذوق النكهات بشكل افضل.

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5 يجب عدم تناول الطعام بعد الشعور بالجوع الشديد. والسبب ان هذا يدفع الى تناول الطعام بسرعة والى عدم القدرة على التحكم بذلك والى الحرص على تناول اكبر كمية من الطعام في اقصر مدة. ولهذا يجب التعرف على اشارات الجوع التي تختلف بين شخص وآخر ومنها التوتر وعدم القدرة على التركيز والغثيان احياناً.



6 يجب الانتباه الى مواعيد الوجبات. ففي حال تم تناول الطعام في فترة الظهر يجب الانتباه الى اهمية تناول وجبة اخرى في موعد غير بعيد منعاً للشعور الشديد بالجوع الذي يدفع الى الاكل السريع والى اكتساب الوزن الزائد مع مرور الوقت. ولهذا ينصح مثلاً بتناول وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهر على ان تحتوي على مكونات صحية من اجل تذويب الدهون والحفاظ على الرشاقة.





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