شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال "الفيروسات".. هل تنجح سيدة الجيش الصينى فى هزيمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيدة صينية قوية استطاعت أن تحصل على أعلى الرتب العسكرية في الجيش الصينى، فهى تعمل جنرال وكذلك تخصصت في مجال الكيمياء الحيوية وعلم الفيروسات، "شن وى" مدمرة الفيروسات وقاهرة إيبولا.. هذه أبرز الألقاب التى استطاعت أن تحصل عليها والتي نجحت في السابق في القضاء على فيروسي إيبولا وسارس واستعانت بها الصين مؤخراً في الحرب ضد كورونا الجديد.. فهل تنجح سيدة الجيش الصينى في هزيمة فيروس كورونا؟



تشن وي

معركة سيدة الجيش الصينى مع كورونا

ذكرت جريدة "south china morning post" أن "شن وى" قد بدأت حربها ضد كورونا بأول خطوة وهى فهم العوامل التي تسبب المرض غير المعروفة سابقًا، حيث تعتمد عالمة الفيروسات في ذلك على المعرفة والمهارات التي اكتسبتها في القضاء على سارس وإيبولا.

وقالت تشن وي، كبير علماء الأوبئة وعالم الفيروسات بالجيش الصيني، يجب شن المعركة العلمية ضد الوباء حتى قبل ولادة العامل الممرض.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة تشاينا ساينس ديلي، وهي صحيفة تابعة لأكاديمية العلوم الصينية، أكبر مؤسسة بحثية في الصين: "لا يمكن الانتظار حتى يحدث المرض لنقوم بالوقاية منه ومنعه".

وأضافت "ما نحتاج إليه هو بناء نظام قوي" للعلماء "حتى يتمكنوا من قضاء حياتهم في دراسة أنواع معينة من الفيروسات والجراثيم والبحث عنها بشكل مستقل، عما إذا كان هذا الفيروس التاجي قد رحل أم لا.

وأشارت إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة أنواع الفيروسات، فهذا يعني أنه كلما حدث وباء، سيكون لدينا أفضل فريق متاح وموثوق لمواجهته، وبالتالي لن يحدث ما حدث مع فيروس كورونا."

اللواء "تشن وي" تعد أفضل خبير في الكيمياء الحيوية في الصين وتقود جهودًا ضخمة في مدينة ووهان بوسط الصين في مقاطعة هوبى لفهم الفيروس الذى تسبب في إثارة القلق والذعر في العالم.



تشن وى

مختبر "تشن وي" في ووهان نجح في علاج الكورونا بالبلازما

ووفقا لأحد المطلعين العسكريين، تقود تشن الجهود التي يبذلها معهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو مختبر ذو أعلى تصنيف للسلامة البيولوجية، حيث وصلت تشن إلى المدينة في قلب الوباء في منتصف يناير مع فريق من كبار علماء الجيش.

في الأيام الأولى للأزمة، عملت تشن وفريقها من مختبر مؤقت حيث بحثوا عن علاج للمرضى وأخذوا زمام المبادرة في تطوير علاج كورونا من بلازما الدم للمتعافين والذي تم منذ ذلك الحين قبوله كواحدة من طرق العلاج المعترف بها رسمياً.

وقالت تشن إن عددًا من الأطباء في ووهان استخدموا أيضًا رذاذ الأنف الذي طوره فريقها أثناء اندلاع متلازمة التنفس الحاد الوخيم (سارس) 2002-2003 للمساعدة في منعهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إن الرش أظهر "نتائج جيدة نسبيًا على احتواء الفيروس وآثاره في تحسين المناعة" لكن لا يمكن إنتاجه بكميات كبيرة بسبب "الصعوبات التقنية".

وقال مصدران عسكريان إن التكاليف المرتفعة والآثار الجانبية كانت السبب الرئيسي وراء عدم استخدام الرش على نطاق واسع للمساعدة في منع الإصابات بين الفرق الطبية.

وقال أحد المصادر إن الطريقة الأكثر فاعلية وواقعية هي تطوير لقاح يمكن استخدامه للجميع.

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لماذا تشن هي الأجدر لمواجهة فيروس كورونا؟

وكان لتشن دوراً كبيراً في مواجهة تفشي مرض سارس، كما نالت التقدير أيضًا للدور الذي لعبته في جهود الإغاثة لزلزال سيتشوان عام 2008 وتفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا.

قال أحد المطلعين العسكريين في بكين إن تشن تميزت بأنها "اليد القديمة للفيروس" الأكثر قدرة على قيادة حرب الصين ضد الفيروس التاجي بالنظر إلى خبرتها الواسعة في الأوبئة السابقة.

ومقارنةً بعلماء الأوبئة البارزين الآخرين مثل: تشونج نانشان، البالغ من العمر 84 عامًا ، ولي لي جوان ، 72 عامًا ، فإن تشن أصغر بكثير، كما إنها أيضًا قادرة على التعامل مع الطاقم الطبي العسكري الذين تم إرسالهم إلى ووهان للمساعدة في مكافحة الوباء والفرق الطبية المحلية .

من هي تشن وى جنرال الجيش الصيني؟

ولدت تشن وى فى مدينة لانشى الصغيرة فى مقاطعة تشجيانج الشرقية، وتخرجت بدرجة البكالوريوس فى الكيمياء من جامعة تشجيانج فى عام 1988 وتم قبولها فى جامعة تسينجهوا للدراسات العليا.

وفي عام 1989، التقت بزوجها ما يى مينج، الذي كان آنذاك تقنيًا في مصنع نبيذ في تشينغداو ، في قطار من بكين إلى الميناء الشرقي.

بعد ثلاث سنوات ، انضمت إلى جيش التحرير الشعبي وأصبحت عالمة الفيروسات في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

ووفقاً لتقرير لقناة CCTV ، "عندما كانت تشن وفريقها في عزلة لتطوير رذاذ الأنف في عام 2003 ، لم ير ابنها البالغ من العمر أربع سنوات والدته منذ شهور."

وقال زوجها : "خلال تلك الفترة ، لم نرها إلا على شاشة التلفاز، حيث قفز ابني وقبّل شاشة التلفزيون عندما رأى والدته في البرنامج".

وأضاف "لا أريدها أن تقوم بالأعمال المنزلية ، فهذا سيكون مضيعة لمواهبها..يجب عليها أن تفعل شيئًا أكثر معنى بدلاً من ذلك. "

في عام 2013 ، أصبحت تشن مندوبًا عن المجلس الوطني لنواب الشعب ممثلاً لجيش التحرير الشعبي، بعد ذلك بعامين ، تمت ترقيتها إلى رتبة جنرال.

في عام 2018 ، تم اختيار تشن كعضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين.