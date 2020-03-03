شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 5 فحوصات يجريها طبيبك لتشخيص الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرف هو فقدان القدرة على التفكير والتذكر والقدرات السلوكية لدرجة أنه يتداخل مع حياة الشخص اليومية وأنشطته، كما يؤثر على وظائف الذاكرة والمهارات اللغوية والإدراك البصري وحل المشكلات والتركيز، ومرض الزهايمر هو أحد أنواع الخرف، وفي هذا التقرير نتعرف على الفحوصات التي يجريها طبيبك لتشخيص الخرف، وفقاً لموقع NIH .

5 فحوصات يجريها طبيبك لتشخيص الخرف

1-الاختبارات المعرفية والنفسية: تُستخدم هذه الاختبارات لتقييم الذاكرة وحل المشكلات والمهارات اللغوية ومهارات الرياضيات وغيرها من القدرات المتعلقة بالأداء العقلي.اختبارات الدم يمكن أن يساعد اختبار دم الشخص والسوائل الأخرى، وكذلك فحص مستويات المواد الكيميائية المختلفة والهرمونات والفيتامينات، في اكتشاف أو استبعاد الأسباب المحتملة للأعراض.

2- مسح الدماغ، يمكن أن تحدد هذه الاختبارات السكتات الدماغية والأورام والمشاكل الأخرى التي يمكن أن تسبب الخرف وتحدد عمليات المسح أيضًا التغيرات في بنية الدماغ ووظيفته أكثر عمليات الفحص شيوعًا هي:

-التصوير المقطعي (CT) ، الذي يستخدم الأشعة السينية لإنتاج صور للمخ والأعضاء الأخرى.

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-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ، والذي يستخدم الحقول المغناطيسية والأمواج الراديوية لإنتاج صور مفصلة لهياكل الجسم ، بما في ذلك الأنسجة والأعضاء والعظام والأعصاب.

-التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) ، الذي يستخدم الإشعاع لتوفير صور لنشاط الدماغ.

4- التقييم النفسي، سيساعد هذا التقييم في تحديد ما إذا كان الاكتئاب أو أي حالة صحية عقلية أخرى تسبب أو تساهم في ظهور أعراض الشخص.

5-الاختبارات الجينية، بعض أنواع الخرف ناتجة عن عيب جيني معروف، في هذه الحالات ، يمكن أن يساعد الاختبار الجيني الأشخاص في معرفة ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالخرف.