شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من الصحة السعودية للقادمين من دول بها إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر والخوف مصاب بها جميع شعوب ودول العالم من انتشار فيروس كورونا، وهذا ما جعل وزارة الصحة السعودية تنشر عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح الهامة للتعامل مع القادمين من دول سجل بها حالات مصابة بالفيروس .

حيث أكدت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، هناك بعض النصائح الهامة التي يجب التعرف عليها وهي:

-إذا ظهر عليك ارتفاع في درجة حرارة الجسم خلال 14 يوما عليك الاتصال بالجهات المعنية وهي وزارة الصحة للقيام بعمل اللازم .

-في حالة شعورك بألم شديد في الحلق، عليك القيام الالتزام في الجلوس في المنزل.

-ضيق التنفس يعد من أبرز الأعراض التي يشعر ويمر بها الشخص الحامل لفيروس كورونا.

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الوقاية

وأكدت الوزارة أنه في حالة ظهور هذه الأعراض، يجب علي الشخص الاتصال برقم 937 ، وارتداء الكمامات تجنبا لانتشار الفيروس، وأيضا الالتزام في الجلوس بالمنزل، وذلك للحفاظ علي الأشخاص المحاطون بك، وعند سحب العينة، والتأكد من إصابتك بالفيروس سيتم حجزالمصاب بالحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة السعودية عبرموقعها الرسمي، علي ضرورة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية خلال هذه الفترة الحركة التي يمر بها العالم الأجمع، والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة السعودية وذلك لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، علي ضرورة الاهتمام بنظافة اليدين جيدا، وأن يكون العطاس أو السعال باستخدام المناديل، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة كالسعال أو العطس أو الرشح وذلك للحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.