هل يمكن أن يمنع فيتامين C الإصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترجع شعبية فيتامين c إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يمنع نزلات البرد من خلال تناول 3 جرام في اليوم، على الرغم من أن الكثير من الأبحاث حول الفيتامينات قد فقدت مصداقيتها في وقت لاحق، ولذا كيف يمكنك أنت وأسرتك مواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" عندما يتعلق الأمر بالتهابات أو فيروسات مثل الأنفلونزا ، من المقبول أن يكون فيتامين C جزءًا من الاستجابة المناعية للجسم ، ويساعد ذلك عن طريق تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الأمراض ، وتربط نفسها بالميكروبات الغازية وتقتلها.

ومع ذلك ، فشلت دراسات متعددة في دعم نظرية ان فيتامين C يمكن أن يستخدم بشكل وقائي ، ووفقًا لتقرير صدر عام 2017 عن مجلس المراجعة الموثوق الامريكى ، Cochrane Collaboration ، فإن أفضل ما يمكن أن نأمله هو تناول ما يزيد عن 1000 مجم يوميًا من فيتامين C تقصر طول البرد بنسبة 8 ٪ .

توصى هيئة الصحة البريطانية NHS البالغين الأصحاء تناول 40 ملج من فيتامين سى يوميا، فوفقا للابحاث فان الكثير يعانون من نقص وراثي لأن الفيتامين لا يتوفر فى الجسم بشكل طبيعي، وسيوفر تناول برتقال متوسط ​​حجمًا مضاعفًا تقريبًا بمقدار 70 ملجم ، وستصل طماطم متوسطة الحجم إلى 20 ملجم .

على الرغم من أن فيتامين (ج) قد لا يكون وسيلة لتجنب الفيروسات الشتوية ، إلا أن العلماء يتطلعون بشكل متزايد لاستخدامه كعلاج لحالات أخرى ، من فيروس كورونا إلى فقدان الذاكرة.

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هل يحمى فيتامين C من فيروس كورونا

في الصين ، تجرى دراسة لمعرفة ما إذا كانت استخدام جرعات عالية من فيتامين C يمكن أن تساعد في محاربة فيروس كورونا (المعروف رسميًا باسم COVID-19).

حيث يختبر العلماء في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان آثاره على 120 مريضاً مصابين بالفيروس ، من خلال منحهم دفعات يومية من 24 ج من فيتامين C لمدة ٧ أيام، ولكن لم يتم نشر النتائج بعد.

تبلغ الجرعة المستخدمة في الصين حوالي 60 ضعف الكمية الموصى بها يوميًا، و24 ضعف الكمية التي تم اختبارها ضد نزلات البرد في مراجعات Cochrane.

ويوضح الدكتور مايك سكينر ، عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن ، اننا لن نعرف قيمة فيتامين c ضد فيروس كورونا خلال هذا الوقت ، ويقول إن الجرعة التي يجري اختبارها فى الصين "ضخمة".