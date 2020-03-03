“مرض غامض في إثيوبيا”.. تصفر عيونهم وينزفون قبل أن يسقطوا ميتين

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية الأحد، إن الإثيوبيين ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يسقطوا ميتين جراء الإصابة بمرض غامض، يعتقد أن مصدره النفايات السامة الناتجة عن عمليات تنقيب عن النفط تنفذها شركات صينية.

وتنقل الصحيفة أن المرض، الذي قيل إنه انتشر في قرى قريبة من مشروع للغاز في الصومال، يُحوِّل عيون ضحاياه إلى اللون الأصفر، قبل التسبب في ارتفاع درجة حرارتهم، وتورم أجسادهم، وفي نهاية المطاف: موتهم.

ومن أعراض هذا المرض غير المعروف أيضا، اصفرار الكف وانعدام الشهية والأرق.

ونفى مسؤولون في أديس أبابا المزاعم بوجود أزمة صحية وبيئية في المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وليس من الواضح ما الذي يسبب المرض، رغم أن كثيرين يشكون في أنه ناتج عن نفايات كيميائية أدت أيضا إلى تسميم إمدادات المياه في المنطقة، يقول تقرير الديلي ميل.