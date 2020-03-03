الإفرازات البيضاء قبل نزول الدورة الشهرية.. ما مدى خطورتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض معظم النساء لأنواع مختلفة من الإفرازات خلال فترة دوراتهن الشهرية، وربما تفرز المرأة مقدار ملء ملعقة صغيرة تقريبا من مخاط عديم الرائحة، سواء أكان سميكا أو رفيع القوام، كل يوم، ويمكن أن يتحول لونه من الأبيض إلى الصافي إلى البني.

ورغم أن المرأة قد لا تلحظ ذلك، لكن ما يحدث ليس أمرا عشوائيا تماما؛ إذ إن للألوان والقوامات المختلفة علاقة بالهرمونات وحقيقة ما يحدث في الجسم في آن واحد.

ونوّه الأطباء بهذا الخصوص إلى أنّ تلك الإفرازات البيضاء التي قد تراها المرأة قبل نزول الدورة الشهرية تعرف بـ "الثر الأبيض"، وعادة ما تكون تلك الإفرازات مليئة بسوائل وخلايا يتم القذف بها من المهبل، وقد تبدو صفراء قليلا في بعض الأحيان.

وتعد تلك الإفرازات جزءا من الدورة الشهرية، يعرف باسم المرحلة الصفراء، وهي المرحلة التي يبلغ فيها هرمون البروجيستيرون ذروته في جسم المرأة.

وحين يكون الأستروجين هو الهرمون المهيمن في الجسم، فإن الإفرازات تميل لأن تكون صافية، قابلة للبسط أو مائية، بينما يحَوِّل البروجيستيرون المخاط للون غائم أو أبيض.

وتستعين بعض النساء بالإفرازات كطريقة لتتبع الخصوبة المحتملة، وهي ما تعرف بإستراتيجية التخطيط الأسرية الطبيعية، أو طريقة الوعي بالخصوبة.

وبغض النظر عن اللون أو القوام، فإن الإفرازات تحافظ على الأنسجة في المهبل صحية ومشحمة، وطالما أن تلك الإفرازات تنزل دون أن تصاحبها أعراض من بينها آلام، حكة أو احمرار، فإنها تعد إفرازات طبيعية ولا تشكل أي خطورة على الإطلاق.

بالنسبة لأسباب نزول تلك الإفرازات فهي كما يلي:

- عمل الجهاز التناسلي للمرأة بصورة طبيعية.

- اتباع طرق تنظيم النسل الهرمونية.

- الحمل.

- عدوى من النوع الذي يتم نقله جنسيا.

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- عدوى الخميرة ( داء المبيضات ).

- التهاب المهبل البكتيري.

وعن نوعية الإفرازات التي يمكن توقعها خلال الدورة الشهرية، فيشيع حدوث الجفاف خلال الثلاثة إلى أربعة أيام التي تعقب انتهاء الدورة، وقد تتعرض المرأة بعد ذلك لنزول إفرازات بيضاء، غائمة أو لزجة على مدار ثلاثة إلى خمسة أيام، وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الجرابية، التي تكون فيها البويضة في مرحلة نمو.

كما يشيع نزول الإفرازات الصافية والقابلة للبسط أو الصافية والمائية قرب وقت الإباضة، وتعود الإفرازات البيضاء مرة أخرى بعد الإباضة حين يصير هرمون البروجيستيرون هو الهرمون المهيمن في الجسم، وقد تكون نسبتها أعلى من ذي قبل.

وربما يجدر بالمرأة أن تذهب للطبيب للاستشارة إذا لاحظت الأعراض التالية مع الإفرازات:

- ألم، حرقة أو أي شعور مزعج آخر داخل أو حول المهبل.

- طفح جلدي أو تقرحات سواء بإفرازات أو بدون.

- نزول الإفرازات بقوام مشابه لقوام الجبن المنزلي أو الزبد.

- انبعاث رائحة قوية أو كريهة من المهبل.

- احمرار.

- تورم.