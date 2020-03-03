شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطريقة الصحيحة لاستخدام مطهر اليدين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مطهر اليدين من الأشياء الضرورية للوقاية من الأمراض والفيروسات المنتشرة فى الوقت الحالى ومنها كورونا والأنفلونزا، وهو بديل جيد لغسل اليدين بالماء والصابون، فقد لا يتاح لك غسل يديك فى كل مكان، ولكن الاستخدام الخاطئ لمعقم اليدين يجعله بلا قيمة، ولا يقضى على كل البكتيريا والفيروسات فى يديك، فى هذا الفيديو نتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين، وفقاً لموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC وجريدة التايمز الهندية. CDC تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام مطهر اليدين للوقاية من كورونا مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية CDC كشفت عن خطوات استخدام معقم اليدين بطريقة صحيحة وهى: Advertisements - يجب أن يحتوى معقم اليد على كحول بنسبة 60 إلى 95%. -استخدم الكمية المناسبة من مطهر اليدين وفقا لحجم يديك. -تأكد من تغطية المطهر ليديك بالكامل، بما فى ذلك بين الأصابع، داخل الأظافر. -تأكد من فرك يديك لمدة 30 ثانية على الأقل. -لا تلمس أى شيء حتى تجف يديك من المطهر.

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