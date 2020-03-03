شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس المرض الغامض.. 4 أمراض منتشرة فى إثيوبيا أبرزها الشيكونجونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إثيوبيا من الدول الإفريقية التي تواجه العديد من المشاكل الصحية والأمراض، وآخرها المرض الغامض الذى يسبب اصفرار العين ونزيف الفم والأنف ويؤدى للوفاة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز 4 أمراض منتشرة في إثيوبيا بخلاف هذا المرض الغامض، وفقاً لموقع " vaxbeforetravel".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) وتقارير أخرى فإن إثيوبيا تواجه المخاطر الصحية لأمراض عديدة هي: الشيكونجونيا والكوليرا والحصبة وفيروس شلل الأطفال.

وتؤثر حالات تفشي الأمراض هذه على الحياة اليومية لسكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، وكذلك يجب على المسافرين إلى إثيوبيا الحصول على تطعيمات للوقاية من الإصابة بالأمراض المنتشرة هناك.



اثيوبيا

أمراض منتشرة في أإيوبيا مرض الشيكونجونيا

كشف المعهد الإثيوبي للصحة العامة (EPHI) عن إصابة 15 ألف و 192 إثيوبيًا بمرض الشيكونجونيا خلال عام 2019، وعلى الرغم من أن إثيوبيا قد أجرت حملة واسعة لمكافحة هذا المرض إلا أن أعداد المصابين في ازدياد.

والشيكونجونيا Chikungunya هو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، ويسبب الحمى ولكنه نادراً ما يكون قاتلاً، وتستمر الأعراض لبضعة أيام.

الكوليرا

وهناك حوالى 1097 حالة مشتبه فيها بالكوليرا، بما في ذلك 11 حالة وفاة، من 8 مناطق إثيوبيا، وفقاً لإحصائيات أواخر العام الماضى وهناك تفشي نشط للكوليرا في أوروميا وهاراري ، وكذلك حالات متفرقة من أديس أبابا وتيجري.

لا يمكن استبعاد احتمال تفشي المرض لأنه لم يكن هناك أي تقرير عن حدوث تحسن كبير في حالة المياه والصرف الصحي في هذه المزارع.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال ويمكن أن تؤدى للوفاة إذا تركت بدون علاج، ويسببها تناول الطعام أو الشراب الملوث.

مرض الحصبة

تم الإبلاغ عن حالات مرض الحصبة المشتبه فيها والتي بلغ مجموعها 7951 حالة من 4 مناطق خلال عام 2019 ؛ أمهرة (703) ، عفار (548) ، أوروميا (4،360) وصومالي (2،288)

وأكثر من 72% من حالات الحصبة لم تتلق قط أي تطعيم مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين التحصين الروتيني.

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شلل الأطفال

تم الإبلاغ عن تفشي مرض شلل الأطفال في إثيوبيا بواسطة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وسبب تفشي مرض شلل الأطفال هو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات (VDPV) ، وهو مؤشر على انخفاض تغطية لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم في البلاد.

تطعيمات يجب الحصول عليها قبل السفر إلى اثيوبيا

لتنبيه المسافرين الدوليين قبل زيارة إثيوبيا، قام مركز السيطرة على الأمراض بتحديث توصيات التطعيمات المطلوبة قبل السفر هناك وتشمل:

-اللقاحات الروتينية ، والتي تشمل لقاحات الخناق والكزاز والسعال الديكي واللقاحات السنوية ضد الأنفلونزا.

-الكوليرا.

-شلل الأطفال.

-حمى صفراء.

- التهاب الكبد أ.

-حمى التيفوئيد.

-مرض الحصبة.