كيف تستعد أنت وأسرتك لمواجهة فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الصحة في العالم من تفشى فيروس كورونا مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات وقائية ضده، وهذا يعني أن الوقت قد حان لإعداد منزلك وعائلتك لمواجهة هذا الفيروس من خلال خطوات هامة، ولا داعى للذعر، فإن غالبية المصابين بفيروس كورونا لا يصابون بمرض خطير، وهناك نسبة مئوية صغيرة فقط تتطلب عناية مركزة، ولكن لأن الوقاية أهم من العلاج نتعرف على خطوات الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا لك ولأسرتك، وفقاً لجريدة النيويورك تايمز.



كورونا

خطوات الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا للأسرةحافظ على يديك نظيفة وابتعد عن أي شخص مريض

ـ اغسل يديك مراراً وتكراراً بالماء والصابون، مع غسل ظهر يديك وبين أصابعك وتحت أظافرك، وتأكد من التنظيف لمدة 20 ثانية على الأقل وجففها بمنشفة نظيفة أو اتركها تجف.

ـ يمكن أيضًا استخدام مطهرات الأيدي التي تعتمد على الكحول، والتي يجب أن يتم فركها لمدة 20 ثانية، أن تعمل ، ولكن يجب أن يحتوي الجل على 60% من الكحول على الأقل.

ـ وتوصي مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها بتجنب ملامسة عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

ـ وإذا كان هناك شخص آخر يظهر عليه أعراض الأنفلونزا أو البرد ، فحاول البقاء على بعد ستة أقدام، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، حتى بعض الابتعاد يكون مفيدًا، حيث أن الفيروس ينتشر عبر قطرات في الهواء من السعال أو العطس.

عند العطس أو السعال قم بالعطس في كوعك أو منديل ورقى، وتجنب ترك الجراثيم على يديك، والتي يمكن أن تنتشر بسرعة إلى الأسطح الأخرى.

أقنعة الوجه لن تساعدك إلا إذا كنت مصاباً

إذا كنت مصاباً، فيمكن أن تساعد الأقنعة في منع انتشار الفيروس، وأصبحت أقنعة الوجه مرادفة تقريبًا لتفشي فيروس كورونا في الخارج ، لكنها لا تفعل الكثير لحمايتك - معظم الأقنعة الجراحية فضفاضة للغاية لمنع استنشاق الفيروس.

ولكن إذا كنت عامل رعاية صحية أو ترعى مرضى في المنزل أو في مرفق للرعاية الصحية، فيجب عليك ارتداء قناع للوجه.

إذا كنت مصابًا، فيمكن أن تساعد الأقنعة في منع انتشار الفيروس، والأكثر فاعلية هي أقنعة N95 المزعجة ، التي تحجب 95% من الجزيئات الصغيرة جدًا.



فيروس كورونا

تخزين اللوازم المنزلية والأدوية

لا تبخل بشراء مستلزمات منزلك - وهذا ينطبق على الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أيضًا.

ويقترح الخبراء تخزين ما لا يقل عن جرعة 30 يومًا من أي وصفة طبية مطلوبة، ويجب أن تفكر في فعل الشيء نفسه بالنسبة للأدوات المنزلية مثل الأغذية الأساسية ومنظفات الغسيل والحفاضات، إذا كان لديك أطفال صغار.

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تذكر أن الكحول مطهر جيدًا لفيروسات كورونا ، لذا تأكد من نظافة الأسطح في منزلك وتخلص من هذه الأنسجة في سلة مهملات بعد أن تستخدم المنديل على أنفك.

-تنظيف الأسطح "عالية اللمس" ، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

- ضع خطتك أنت وأسرتك لمواجهة حالة الطوارئ

قم بإنشاء قائمة مراجعة لحالات الطوارئ العائلية وتجيب على الأسئلة الأساسية حول عمليات الإخلاء والموارد واللوازم.

تأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة مُحدّث لأية وجميع خطط الطوارئ.

تأكد من أن تكون على اتصال بمدرسة طفلك بشأن أنواع الخطط الموضوعة لأي تغيير في الجدول، بما في ذلك الفصل المبكر أو التعليمات عبر الإنترنت. وإذا كان لديك آباء أو أقارب مسنون ، أو أفراد أسرة لديهم أي مخاوف صحية خاصة ، فتأكد من أن لديك خطة لرعايتهم إذا مرضوا.

هناك أيضًا بعض الطمأنينة التي يمكن أن تحدث من خلال إنشاء قائمة تدقيق لحالات الطوارئ العائلية ، والتي يمكنها الإجابة على الأسئلة الأساسية حول عمليات العزل والموارد.



كورونا

حافظ على هدوئك مع أسرتك واحصل على لقاح الأنفلونزا

احم طفلك من خلال اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتبعها خلال موسم البرد والانفلونزا، شجعهم على غسل اليدين بشكل متكرر ، والابتعاد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون واجعلهم يحصلون على لقاح الأنفلونزا.

يوصي الخبراء بالحصول على لقاح الأنفلونزا، مشيرين إلى أن تطعيم الأطفال هو أفضل حماية للمسنين ضد الالتهاب الرئوي الجرثومي.

وقال الخبراء ، في الوقت الحالي ، لا يوجد سبب يدعو للقلق بالنسبة للوالدين ، والخبر السار هو أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي لدى الأطفال كانت نادرة جدًا.

عندما تتحدث مع أطفالك عن تفشي المرض ، تأكد من تقييم معرفتك لأول مرة للفيروس ومعالجة قلقك.