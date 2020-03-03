شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد إصابات فيروس كورونا فى العالم بلغ 88948 ألف إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير في مختلف دول العالم، حيث أصاب الفيروس 88948 ألف حالة مؤكدة، و(1804 حالة جديدة)، في العالم ، وفى الصين أصيب 80174 الف شخص، و (206 حالة جديدة) ، توفى 2915 حالة، (42 وفاة جديدة).

أما خارج الصين أصيب 8774، (1598 إصابة جديدة)، وصل الفيروس إلى 64 دولة (6 دول جديدة)، توفى 128 حالة خارج الصين (24 حالة جديدة)، ومنظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر، حيث تصف الوضع في الصين بأنه عالي جدا

والمستوى الاقليمي مرتفع جدا، والمستوى العالمي مرتفع جدا، أما على المستوى الإقليمي بإقليم شرق المتوسط تأكدت 1682 حالة إصابة بفيروس كورونا " كوفيد-19 " في 14 بلدًا بإقليم شرق المتوسط، حتى 2 مارس، الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بما يشمل 66 حالة وفاة مبلغ عنها في إيران.

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وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه بينما يشهد عدد حالات الإصابة داخل الصين انخفاضًا سريعًا، تبعث الزيادة المفاجئة في عدد الحالات خارج الصين، بما يشمل إقليمنا، على القلق البالغ، ونشعر بالقلق إزاء هذا التزايد في عدد حالات الإصابة والوفاة في الإقليم، وعدد حالات الإصابة المؤكدة المرتبطة بالسفر.



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كما شهد الإقليم حالات انتقال محلي للمرض، وقد تتطور الفاشية من مجرد وفود الحالات إلى انتقال المرض محليًا.

وأضافت، تتوفر لدينا الخبرة والقدرات والأدوات اللازمة لاحتواء هذه الفاشية، ولكن فرصة الاحتواء تتلاشى سريعًا، وعلينا التحرك بسرعة.

وأضافت المنظمة ان الدول الــ 6 الجديدة التي انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا هي (أرمينيا، جمهورية التشيك، الجمهورية الدومينيكية، لوكسمبورج، أيسلندا، وإندونيسيا)، والتي تم الإبلاغ عنها خلال الــ 24 ساعة الماضية.