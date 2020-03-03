شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الموبايل يعرض الأطفال لعدم الحصول على القسط الكافى من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأطفال من إدمان الهواتف المحمولة واليوتيوب وألعاب الفيديو جيم مما يعرضهم لانخفاض ممارسة الرياضة وقلة الحصول على قسط كافٍ من النوم، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قالت الدكتورة كاثرين هيل من مستشفى ساوثامبتون للأطفال: "حتى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من قلة النوم لأنهم يقضون وقتاً طويلاً فى النظر إلى الشاشات".

وحثت الدكتورة الآباء على تشجيع اللعب في الهواء الطلق وأوقات النوم الخالية من الشاشة للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، وتأتي تعليقاتها بعد مراجعة أكثر من 30 دراسة شملت 60 ألف شاب كشفت أن مشاكل النوم كانت مشكلة للأطفال دون سن الخامسة.

ووجدت "هيل" وزملاؤها في جامعة ستراثكلايد أن وقت الشاشة كان مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج النوم السيئة عند الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة - بينما ارتبط اللعب في الهواء الطلق بنوم أفضل.

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وأشارت "هيل" "على الرغم من أنه من الثابت الآن أن انخفاض النشاط البدني وزيادة وقت الشاشة يؤثر سلبًا على نوم الأطفال الأكبر سناً، إلا أنه لم يكن يعرف الكثير عن أنه لدى الأطفال دون سن الخامسة أيضاً".

وأضافت "هذه هي الدراسة الأولى التي تجمع بين الأدلة حول وقت الشاشة لدى الأطفال الصغار جدًا، وأظهرت الابحاث وجود ارتباط بين المستويات الأعلى من التعرض اليومي للشاشة - بشكل أساسي "التلفزيون" - وخاصة وقت المساء وضعف النوم عند الرضع والأطفال الصغار و سن ما قبل المدرسة، وفي الوقت نفسه ، ارتبط المزيد من اللعب في الهواء الطلق والنشاط البدني لدى الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة بنوم أفضل.