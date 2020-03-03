شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر.. فيروس كورونا يقود العالم إلى "منطقة مجهولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصابة 53 دولة من خارج الصين بفيروس كورونا ، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أنه شيء "لم نره من قبل"، حيث أكدت المنظمة أن فيروس كورونا قد دفع العالم بقوة إلى منطقة مجهولة، لانتشاره بسرعة أكبر خارج المكان الذي نشأ فيه وهو الصين .

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، أدهانوم جيبريسوس ، وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية ، إنه تم الإبلاغ عن تسع مرات تقريباً في حالات الإصابة بهذا المرض الفتاك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خارج الصين عنها في الصين،مضيفا أنه تم توثيق طرق المراقبة المستخدمة في كوريا الجنوبية ، البلد الأكثر تضرراً خارج الصين ، تعمل ويمكن أن يتم احتواء الانتشار داخل حدودها.

وقال جيبريسيس في مؤتمر صحفي في جنيف: "نحن في منطقة مجهولة، لم نر من قبل مسببات الأمراض التنفسية القادرة على انتقال العدوى من المجتمع ".

وتشكل حالات تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإيران واليابان مصدر قلق كبير لمنظمة الصحة العالمية.

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ويبلغ عدد القتلى في العالم حتى الآن 3044 ، في حين اعترف المسؤول الأمريكي الدكتور أنتوني فوشي، بأنه يشعر بالقلق من أن الأرقام في الولايات المتحدة ، التي شهدت حتى الآن 6 وفيات ، قد تقفز بسرعة.

أغلقت ووهان مركز تفشى الفيروس، واحدة من 16 مستشفى بنيت خصيصا لعلاج مرضى الفيروس بعد خروج آخر مرضاها، تزامنا مع انخفاض كبيرفي حالات جديدة في هوبى.

ونشأت السلالة القاتلة في المدينة في ديسمبر العام الماضى، واستمرت في إصابة أكثر من 86500 شخص، معظمهم في الصين، على الرغم من انتشارها في أماكن أخرى بسرعة إلى 53 دولة، بما في ذلك 6500 حالة وأكثر من 100 حالة وفاة.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضرراً ، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 52 ، رغم أن معظم الحالات تقع في المناطق الشمالية من البلاد.