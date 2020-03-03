شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض بإثيوبيا يسحب البساط من كورونا ومزاعم تشير بتسببه فى وفاة 2000 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض غامض بأثيوبيا ظهرمؤخراً في شرق أثيوبيا ليلفت الأنظار تجاه القارة السمراء، ساحباً البساط من فيروس كورونا المنتشر في العالم، هذا المرض الغامض يسبب الموت ويجلب الفزع في إثيوبيا، في هذا التقرير نكشف بعض المعلومات عن المرض الغامض ، وفقاً لما نشرته جريدة "Guardian" البريطانية.



مرض غامض باثيوبيا

مرض غامض باثيوبيا ما هو ؟

بدأت عيون خضرعبدي عبد الله البالغ من العمر 23 عامًا في التحول إلى اللون الأصفر، ثم تحولت راحة يديه إلى اللون الأصفر، كما كان ينزف من أنفه ومن فمه وكان جسده منتفخًا، مع الحمى ثم مات في وقت لاحق.. كانت هذه القصة التي نشرتها الجارديان حول هذا المواطن الذى قتله هذا المرض الغامض بأثيوبيا.

ونقلت الجريدة عن السكان قولهم: "ينتشر مرض فتاك عبر القرى القريبة من مشروع للغاز الطبيعي الصيني في المنطقة الصومالية في إثيوبيا، مضيفين أن هناك الكثير من جيران خضر يعانون من نفس الأعراض، ومات بعضهم".

ليس من الواضح ما الذي يسبب المرض، ونفى المسؤولون في الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا بشدة الادعاءات بحدوث أزمة صحية وبيئية في شرق أثيوبيا، أو أي مشاكل تتعلق بمشاريع الطاقة الواسعة النطاق هناك.

وتقوم شركة Poly-GCL ، وهي شركة صينية مملوكة جزئياً للحكومة، بالتنقيب عن النفط والغاز في حوض أوجادين، كما هو معروف في المنطقة المجاورة، منذ عام 2014.

ومن المقررأن تقع كالوب على بعد 500 كيلومتر جنوب شرق جيجيجا وبالقرب من الصومال المجاورة بدء إنتاج الغاز التجاري قريبا.

كان خضر، مثل كثيرين من الأثيوبيين، يشك في أن المرض ناجم عن نفايات كيميائية خطرة تسببت في تسمم إمدادات المياه، وكان يعتقد"إن السموم التي تتساقط في هطول الأمطار من كالوب "حقل الغاز" هي المسؤولة عن هذا الوباء".

وكان خضر قد خرج مؤخرا من المستشفى، قال الأطباء هناك إنه لم يعد بإمكانهم فعل شيء من أجله، حيث كان ضعيفًا للغاية وتدهورت صحته إلى حد كبير."

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وقال أحد مستشاري الحكومة الإقليمية الصومالية، الذى لم يكشف عن هويته: "هناك أمراض جديدة لم يسبق لها مثيل في هذه المنطقة، وبدون أي حماية للصحة العامة، فمن الواضح أن حقل الغاز يستخدم مواد كيميائية تضر بصحة الإنسان."



مرض غامض باثيوبيا قرب أحد حقول الغاز

اعراض المرض الغامض باثيوبيا

قال كيتسيلا تاديسي ، مدير التراخيص في وزارة المناجم والنفط الفيدرالية، "يمكننا أن نؤكد بشكل قاطع أن جميع آبار الغاز في كالوب وأماكن أخرى في حوض أوجادين مغلقة ومأمونة وآمنة ... وفقًا للمعايير الدولية".

وقالت سيبل توبا ، وهي ناشطة مقيمة وناشطة في بلدة هاركاد، إن جارتها كامبارو توول كانت أول من يموت من جراء هذا المرض الغامض في عام 2014.

وقالت: "الأعراض الواسعة النطاق التي يموت منها السكان المحليون حول كالوب تختلف عن الأعراض الأخرى".

استشهدت توبا بمثال ابن أخيها البالغ من العمر عامين والذي نُقل إلى المستشفى في جيجيجا في وقت سابق من هذا العام، حيث مكث هناك لمدة شهر، وتلقى عمليات نقل الدم المتعددة دون أي تأثير، ومات بعد أن خرج من المستشفى.

وقالت إن أعراضه كانت شائعة لدى جميع الذين أصيبوا بهذا المرض المجهول، وهذه الأعراض هي : تورم ، حمى ، عدم النوم ، عيون صفراء، وفقدان الشهية.

حسن علي ، وهو طبيب في عيادة صحية في هاركاد ، ادعى وجود علاقة مباشرة بين عدد الحالات المبلغ عنها في كل قرية وقربها من آبار كالوب.

وقد قدّر زوسين شيخ سراد، رئيس مقاطعة دهوبوين، أن هناك 2000 حالة وفاة على الأقل منذ عام 2014.

ولكن لا يوجد عدد رسمي من الموتى بهذا المرض الغامض باثيوبيا، وأولئك الذين يعيشون حول كالوب هم في الغالب من الرعاة الرحل، والذين يكون اتصالهم بالحكومة الإثيوبية محدودًا، يدفن الكثيرون موتاهم دون إبلاغ المسؤولين المحليين.