اللبن بعد التمارين الرياضية.. هل هو صحي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال باحثون إن ما تتناولينه قبل ممارسة التمرينات الرياضية يمكن أن يصنع فارقا كبيرا في مدى سرعة التقدم الذي يمكنك أن تحرزيه وطول مدة ممارسة التمرين نفسه.

وشدد الباحثون في الوقت نفسه على أهمية الأطعمة التي تتناولينها بعد التمارين كذلك، منوهين إلى ضرورة الاهتمام بأطعمة ما بعد التمارين، حيث تقوم العضلات بإصلاح نفسها تلقائيا وتكون هناك حاجة لتجديد مصادر تخزين الطاقة بالجسم. وأكد الباحثون أن اختيار الأطعمة المناسبة تساعد على الاستشفاء بشكل أسرع بعد التمارين، كما تفيد في منح الجسم قدرا أكبر من الطاقة بشكل عام؛ ما يعود عليك بالنفع.

وأضاف الباحثون أن الرياضيين وكذلك الأشخاص الذين يمارسون تمارين طويلة سيكونون بحاجة على الأرجح لتناول وجبات خفيفة بعد التمرين لضمان استشفاء مثالي.

وتعد منتجات الألبان واحدة من أبرز الوجبات الخفيفة التي يمكن لكثيرين الاستعانة بها سواء قبل أو بعد التمارين، ومن هنا يأتي السؤال (هل يعد اللبن خيارا جيدا لك ؟).

وبالنسبة للفوائد التي يحظى بها اللبن، فقد أشار الباحثون إلى أن الأنواع الطبيعية السادة تتألف في الأساس من بروتين، كربوهيدرات مع محتوى دهني متنوع. فضلا عن احتوائها على مجموعات بكتيرية صحية مفيدة للجهاز الهضمي والجسم عموما، إلى جانب كمية جيدة من الكالسيوم المفيد في بناء وتقوية العظام.

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وبالرغم من أهمية الكربوهيدرات بالنسبة لتعزيز احتياطات طاقة الجسم بعد الانتهاء من ممارسة التمارين القوية، ربما تكونين بحاجة أيضا للمساعدة في إصلاح عضلاتك، وهنا يأتي دور البروتين، وبالتالي أفضل ما يمكنك فعله بعد الانتهاء من تمرينك هو أن تختاري وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات عالية الجودة والبروتينات.

ولهذا يوصي أطباء مايو كلينك بضرورة مزج اللبن العادي مع بعض الفواكه الطازجة أو المجمدة لتناولها بعد الانتهاء من تمرينك القوي باعتبارها وجبة خفيفة مميزة، مع ضرورة تجنب السكر المضاف غير المغذي الذي يوجد بأنواع اللبن المحلى.

وان كنت تمارسين نوعية التمارين التي تعرف بتمارين التحمل، فعليك أن تهتمي بتناول 4 غرامات من الكربوهيدرات لكل واحد غرام من البروتين. وبالنسبة لتدريبات الوزن، فيمكنك تناول 2 غرام من الكربوهيدرات لكل غرام من البروتين. وختم الباحثون بقولهم إن هناك سببين يجعلان من منتجات الألبان وجبة خفيفة ذكية لمن يمارسون التدريبات الرياضية، ولخصوا هذين السببين في النقطتين الآتيتين:

- يحتوي الحليب على توازن مميز من البروتينات والكربوهيدرات، بما في ذلك السكريات الطبيعية، التي يكون الجسم بأمس الحاجة إليها عقب الانتهاء من التدريبات.

- منتجات الألبان عموما تتسم بكونها سهلة الحمل وسهلة الأكل بسرعة ومن دون أي مشاكل.