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شكرا لقرائتكم خبر عن 188 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 188 حالة مؤكدة، بعدما سجلت 157 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.
وقال معهد روبرت كوخ الألماني، الثلاثاء، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية، وعددهم 101 حالة.
ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وينتشر بسرعة على مستوى العالم.
كان عدد الحالات المسجلة في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية حتى صباح الإثنين قد بلغ 86 حالة.
وقضى فيروس كورونا المستجد على 3116 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 90 ألفا.
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