شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 ذكرت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن التحاليل للبابا فرنسيس الذي ألغى اعتكافاً للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي بسبب إصابته بنزلة برد، جاءت خالية من فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة. Advertisements وألغى البابا معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه قبل سنوات بسبب مرض أصابه. وتزامن مرض البابا مع مكافحة إيطاليا لتفشي الفيروس، بعد أن ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 52 أمس الإثنين، كما قفز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ليتجاوز الألفين.

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