الجمعية الألمانية للسكري المرضى تحذر من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 3 مارس 2020

حذرت الجمعية الألمانية للسكري المرضى من فيروس كورونا المستجد، وقالت إنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس الذي يعرف علميا باسم "كوفيد-19".



وأوضحت الجمعية أن الذين يعانون من أمراض مصاحبة للسكري أو مترتبة عليه مثل مشاكل الدورة الدموية يشكل فيروس كورونا خطورة أكبر عليهم.

وأضافت: "في حال إصابة هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا، فإن المرض يتخذ لديهم مسارا شديدا يهدد حياتهم".

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لتجنب هذه المخاطر، شددت الجمعية على ضرورة الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة.

وفيما يخص اشتراطات الصحة العامة، قالت إنه ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

وتابعت: "يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس مثل قِصر النفس.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 3116 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 90 ألفا.