ارتفاع وفيات كورونا في كوريا الجنوبية لـ34 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد.



وسجلت السلطات الكورية الجنوبية 600 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4812 حالة.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت، الإثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 4335 حالة.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إعلانه في وقت سابق من الإثنين، تسجيل إصابة 476 حالة جديدة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، الإثنين، إرجاء بدء الدراسة في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، لمنع تفشي الفيروس المتحور الجديد بين الطلاب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير التعليم يو يون هاي، أعلن إرجاء بداية الدراسة مجددا، بعد ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، لتشمل 201 حالة لقصر.

وقالت إنه بذلك سوف يبدأ العام الدراسي الجديد في 23 مارس/آذار، مشيرة إلى إعلان الحكومة إرجاء بدء الدراسة في 23 فبراير/شباط، عندما رفعت الحكومة من مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى.