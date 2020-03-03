صحة ورشاقة

ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل إلى 12

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل إلى 12

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، تشخيص إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 12.

 

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وقالت وزارة الصحة، في بيان: "تم تشخيص إصابة إسرائيليين بالفيروس، وكلاهما عاد، الأسبوع الماضي، من زيارة إلى إيطاليا"، وأوضحت أن أحدهما عاد في 25 فبراير/شباط، والآخر في اليوم الذي تلاه.

 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الأحد، تشخيص 3 إصابات، وسبق أن أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن تشخيص إصابة 7 آخرين بالفيروس لدى وجودهم في إيطاليا، أو على متن سفينة "دايموند برينس" الراسية قبالة شواطئ اليابان.

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