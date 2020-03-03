ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 7

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أن الفحوصات الطبية كشفت عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 2019"، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات حتى الآن.



وتعود الإصابات لمواطنين قطريين واثنتين من العمالة المنزلية، كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين والذين قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران، في 27 فبراير/شباط الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

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وذكرت وزارة الصحة القطرية، في بيان الإثنين، أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية.

وأوضحت أن الحالات الـ3 الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها مؤخراً يتمتعون بوضع صحي مستقر، وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية، مضيفة أنها تواصل مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم.

ووفقا للبيان، اتخذت وزارة الصحة العامة في قطر كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، وتواصل الوزارة مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.