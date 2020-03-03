ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 2943 بعد تسجيل 31 حالة جديدة

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2943 حالة.



كما ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في الصين إلى 80151 بعد تسجيل 125 حالة جديدة، منهم 114 حالة في مقاطعة هوبي الصينية.

وكانت حصيلة الوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجدّ قد ارتفعت، الإثنين، إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وذلك بعد تسجيل الصين 42 حالة وفاة جديدة الأحد.

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وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، وفاة 42 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912.

وقدّم الجيش الصيني مستلزمات طبية وسلعاً لمدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، كجزء من جهود السلطات لمحاربة الفيروس.

وقال تشن جينج يوان رئيس مكتب الصحة بقسم الدعم اللوجستي التابع للجنة العسكرية المركزية بالصين، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه تم تكليف 260 جندياً و130 مركبة بنقل 8500 طن من السلع و23600 قطعة من مواد ومعدات الحماية إلى ووهان، وأضاف أنه تم إرسال طائرات هليكوبتر لنقل 6.5 طن من الإمدادات الطبية، الأحد، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

كانت القوات الصينية خصصت 400 ألف قناع طبي و8000 مجموعة من الملابس الواقية و50 مجموعة من أغطية واقية للتنفس ومجموعتين من كبائن نقل العزل لسكان ووهان، لتوفير الرعاية الصحية لهم.