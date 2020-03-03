شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

المغرب يعلن أول إصابة بكورونا الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، لمواطن مغربي، مقيم بإيطاليا.

Advertisements وأوضحت الوزارة أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وأضافت أنه يتواجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء. وأشارت إلى أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل، سارع فريق من الخبراء بحصر جميع المخالطين للمصاب لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

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