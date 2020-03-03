صحة ورشاقة

 المغرب يعلن أول إصابة بكورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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المغرب يعلن أول إصابة بكورونا

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، لمواطن مغربي، مقيم بإيطاليا.

 

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وأوضحت الوزارة أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وأضافت أنه يتواجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.

 

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل، سارع فريق من الخبراء  بحصر جميع المخالطين للمصاب لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

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