شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة لمصري بكورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل

تسجيل أول إصابة لمصري بكورونا في إيطاليا الثلاثاء 3 مارس 2020 قال الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، من ميلانو، إن مصريا يعيش في إيطاليا أصيب بفيروس كورونا.

وأوضح "عبدالقادر" في مداخلة تلفزيونية أن المصرى المصاب من محافظة الدقهلية في الأربعينات من عمره، ويتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج، وأنه يخضع للعلاج داخل العزل الطبي في الوقت الحالي.

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