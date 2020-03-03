هل يقتل موسم الصيف فيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال انتشار فيروس كورونا يزداد يوما بعد يوم، ويحصد أرواحا من جميع أنحاء العالم، إلّا أن العلماء بينوا أن الفيروس سيفقد نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن الفيروسات تفقد قوتها مع اقتراب فصل الصيف، وإن فيروس كورونا يعد مماثلا لباقي الفيروسات؛ ما يعني أن انتشاره سيقل مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه لن يختفي تماما.

لماذا تقل نسبة انتشار الأنفلونزا في الصيف؟

تعتبر الأنفلونزا أكثر شيوعا خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تبلغ ذروتها في شهري ديسمبر وفبراير، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وينتقل فيروس كورونا بالطريقة ذاتها التي تنتقل بها الأنفلونزا العادية، وهي عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين، أو من القطرات الصغيرة التي تخرج عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب.

أما عن انخفاض نسبتها في الصيف، يكون السبب أن الطقس الدافئ يصعب عملية انتقال الفيروسات، فوفقا لإليزابيث ماكجرو مديرة مركز الأمراض المعدية في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن القطيرات التي تحمل فيروسات لا تعيش معلقة في الهواء الرطب، كما أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تدهور الفيروس بشكل أسرع.

هل سيقتل موسم الصيف فيروس كورونا؟

يقول خبراء الصحة إنهم ليسوا متيقنين من أن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 83,000 شخص منذ أن تم اكتشافه في بداية ديسمبر الماضي، سيختفي خلال الصيف.

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وبينت الدكتورة نانسي ميكسنير من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنه من المفترض أن عدد الحالات سوف تقل مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هذا ما زال افتراضا؛ لأن هذا العام هو الأول للمرض.

كما وأكد خبراء الصحة الآخرون أنه من المبكر معرفة ما إذا كان الطقس الحار سيؤثر على انتشار الفيروس أم لا، خاصة أن الفيروس جديد ولا يوجد مناعة طبيعية لدى الأشخاص منه، وبالتالي كل هذا يعد تكهنات.

الصيف لن يكون في كل البلدان بالوقت ذاته

وعلى الرغم من أن انتشار فيروس كورونا موجود في البلدان الأقرب إلى خط الاستواء بشكل كبير، كالصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وإيران، إلا أنه بدأ بالانتشار في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وتقول ميليسا نولان، أستاذة علم الأوبئة في كلية أرنولد للصحة العامة بجامعة ساوث كارولينا، إن فصل الشتاء سيبدأ في نصف الكرة الجنوبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا سيؤدي إلى حدوث تحول عالمي في نقاط إرسال المرض.

هل يعود فيروس كورونا الجديد بعد تضاؤله في الصيف؟

حذر الخبراء من إمكانية عودة فيروس كورونا بعد تضاؤل نشاطه في الصيف، إذا لم تقم الصحة العامة بالعمل على السيطرة عليه، ومنع تفشيه.

وأكد تشارلز تشيو، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، أن استمرار انتقال الفيروس من بلد إلى آخر دون التدخل من علماء مجال الصحة العامة، قد يجعل هذا الفيروس موسميا، لذلك من المهم أن يتم هناك تدخل عالمي للعمل على منع انتشاره.